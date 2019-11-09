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邀參選人上台北電台挨批 柯文哲：我最黨政分離

2019-11-09 16:33聯合報 記者楊正海／即時報導

北市政府副發言人、「學姊」黃瀞瑩傳出遭市府顧問劉嘉仁職場性騷擾，隨後又傳出此事涉及北市府內鬥，不料，近來又因北市觀傳局長劉奕霆與黃瀞瑩在台北電台節目中，邀請基進黨立委參選人陳柏惟擔任來賓，因陳柏惟所屬的基進黨與總統府祕書長陳菊關係良好，挑動黨內敏感神經，引發民眾黨內部分成員不滿。

台北市長柯文哲下午與民眾黨立委參選人騎自行車遊行造勢，被問到此事，柯文哲說，這表示他們是太公開、太公平了， 人家說他們黨政不分，拜託，其實他是最黨政分離的，不會用台北電台來做自己人的廣告，不講他根本不曉得這件事。

至於陳柏惟是陳菊的愛將，有人覺得這安排是扯後腿？柯文哲說，所以表示，他從來沒管這種事，至於行政不中立，柯文哲也說，憑良心講，適合不適合？不是參選人都不能上，總要一個合理的理由。媒體問柯，所以去邀請 參選人是合理的？柯說，這要問劉奕霆，他對這種事不太管，每人做他喜歡的事，合起來就是國家最大利益。

台北市長柯文哲下午陪民眾黨立委參選人造勢。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲下午陪民眾黨立委參選人造勢。記者楊正海／攝影
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柯文哲北市陳柏惟

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