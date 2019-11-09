搶回議題主導權 陳致中籲蔡「有議題才有熱情」
2019-11-09 16:30
聯合報 記者楊濡嘉
／即時報導
2020大選進入倒數60天，藍綠對總統候選人的各種建議不斷拋出，前總統陳水扁的兒子、高雄市議員陳致中即建議蔡陣營要「搶」回議題的主導權，因為綠色支持者的特色是「必須仰賴『熱情』驅動；有議題才有熱情，有願景才有熱情，有信念才有熱情，有了熱情才能拉高投票意願。」
陳致中在臉書貼文，以「最後兩個月的觀察與建議」為題，給民進黨和蔡英文總統競選團隊提出5點意見。
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第一點，他認追求基本盤的極大化，爭取所有可能力量的支持，「蔡賴配」是重中之重。
第二點是「搶回議題的主導權」；掌握話語權很重要，被對手的議題牽著走（無論是否練肖話），綠營就輸ㄧ半。
第三點是綠色支持者的特色是必須仰賴「熱情」驅動；有議題才有熱情，有願景才有熱情，有信念才有熱情，有了熱情才能拉高投票意願。
他說：「由於小英民調領先，最近觀察到基層普遍持比較樂觀的心態，有人原本要買機票從海外回來投票的取消了，『少我一票無所謂』的心態是很危險的，選舉到最後最怕大家靠穩，危機意識降低。」
第四點，從民調看，親民黨宋楚瑜參選，會使蔡英文和國民黨總統參選人韓國瑜的的差距拉近，宋拉到小英的中間票可能比韓的多，這是一個隱憂，必須防患未然，思考因應之策。
第五點， 選舉到最後關頭，大局使然，藍軍必然從之前的意見吵吵鬧鬧走向「三國歸一統」的大團結，有加分性的「韓朱配」並非絕無可能，初選留下裂痕的鴻海集團創辦人郭台銘最後是否可能捐棄成見為韓國瑜站台拉抬，演出「韓郭同框大合體」、號召投不下票的果凍粉通通歸隊支持？這絕對是值得綠營高度關注的關鍵訊號。
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