搶回議題主導權 陳致中籲蔡「有議題才有熱情」

2019-11-09 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／即時報導



2020大選進入倒數60天，藍綠對總統候選人的各種建議不斷拋出，前總統陳水扁的兒子、高雄市議員陳致中即建議蔡陣營要「搶」回議題的主導權，因為綠色支持者的特色是「必須仰賴『熱情』驅動；有議題才有熱情，有願景才有熱情，有信念才有熱情，有了熱情才能拉高投票意願。」

陳致中在臉書貼文，以「最後兩個月的觀察與建議」為題，給民進黨和蔡英文總統競選團隊提出5點意見。

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第一點，他認追求基本盤的極大化，爭取所有可能力量的支持，「蔡賴配」是重中之重。

第二點是「搶回議題的主導權」；掌握話語權很重要，被對手的議題牽著走（無論是否練肖話），綠營就輸ㄧ半。

第三點是綠色支持者的特色是必須仰賴「熱情」驅動；有議題才有熱情，有願景才有熱情，有信念才有熱情，有了熱情才能拉高投票意願。

他說：「由於小英民調領先，最近觀察到基層普遍持比較樂觀的心態，有人原本要買機票從海外回來投票的取消了，『少我一票無所謂』的心態是很危險的，選舉到最後最怕大家靠穩，危機意識降低。」

第四點，從民調看，親民黨宋楚瑜參選，會使蔡英文和國民黨總統參選人韓國瑜的的差距拉近，宋拉到小英的中間票可能比韓的多，這是一個隱憂，必須防患未然，思考因應之策。