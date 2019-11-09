韓國瑜遭爆施壓台肥 周錫瑋轟民進黨編「滅韓鬧劇」

2019-11-09 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ／即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜遭爆買豪宅，還被民進黨立委林俊憲爆料施壓台肥公司借款2成房價，前台北縣長周錫瑋今天砲轟民進黨編一齣「滅韓鬧劇」抹黑韓國瑜，派林俊憲出來做「犧牲打」，卻始終拿不出證據，想藉此轉移蔡英文支持度遞減的窘境。對此，林俊憲回應，韓國瑜未免太低估民眾的智慧，「這件事才剛開始」，韓陣營不要陣腳大亂。

周錫瑋今天下午到台南與國民黨台南市第5選區立委參選人蔡淑惠等人召開記者會，指林俊憲烏龍爆料，抹黑韓國瑜。周錫瑋說，民進黨因為韓國瑜拋出政策，讓民調逆轉，所以民進黨內部開始緊張、製造話題，要轉移蔡英文支持度遞減的窘境。

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周錫瑋指出，林俊憲至今無法拿出真正證據，已涉及散布謠言意圖使人不當選以及毀謗，擺明就是民進黨刻意抹黑韓國瑜所編的「滅韓鬧劇」，派林俊憲「犧牲打」，要讓大家覺得韓國瑜有特權、不是庶民，他呼籲不僅是林俊憲，陳菊、蘇貞昌、卓榮泰、蔡英文都應該出來講清楚。

另外，周錫瑋認為，目前林俊憲提出的資料是台肥內部資料，金管會應主動去查，當然民進黨不會承認是用「國家機器」來做抹黑，所以檢調單位也應該主動調查。

和林俊憲同選區的對手蔡淑惠說，如今「蔡賴配」呼之欲出，林俊憲身為賴清德的嫡系子弟兵，卻以栽贓抹黑、打負面選舉的起手式，這種烏龍爆料只會有反效果，林俊憲若拿不出指控的具體證據，就應向社會公開道歉，否則就立即辭去立委並退出選舉。