郭宋配？ 陳菊：還沒看到消息，但對蔡總統團隊有信心

2019-11-09 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／即時報導



今天傳出親民黨主席宋楚瑜和鴻海集團創辦人郭台銘可能「郭宋配」參選明年總統大選，總統府秘書長陳菊今天被媒體問到此傳聞時說，還沒有看到這個消息，但情勢一直在變化，她對蔡英文總統團隊有信心。

陳菊說，相信蔡英文總統的團隊。團隊一直非常努力，一直了解台灣未來的重要跟發展任何的挑戰都能勇於面對。

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她説：「我們對我們的團隊非常有信心。對台灣人民非常有信心，我相信大家會支持蔡總統，蔡維護台灣主權跟安全，維護台灣自由、民主就是好幾代人努力才有今天的民主成果。大家要珍惜。」