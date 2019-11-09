郭柯合體站台共同子弟兵李縉穎 支持者頻歪樓郭選總統

2019-11-09 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北即時報導



民眾黨主席、台北市長柯文哲今與鴻海科技集團創辦人郭台銘同框，為共同的子弟兵以無黨籍參選新北市立委第十選區（土城三峽）的「郭家軍」李縉穎的競選總部開幕站台。不過，現場支持者卻頻頻「歪樓」，高喊「郭台銘選總統」，害得主持人一直「扶正」拉回李縉穎主軸。

柯文哲與郭台銘今先後到李縉穎位於中央路四段的競總，柯文哲到場有「台灣的選擇柯文哲」等呼聲，郭台銘則是被不少郭粉「郭董郭董我愛你、郭董郭董救台灣」呼聲包圍入場，差點變郭台銘主場；郭、柯兩人到場坐在隔壁，郭台銘看到媒體拍攝，搭著柯文著兩人比讚合照，互動不錯。

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今除了郭台銘、柯文哲，還有北市顧問蔡壁如、與郭教好的前立委盧嘉辰、李嘉進，及家長教育代表，和約10名里長到場站台。

郭台銘上台致詞表示，他最近看民調，在想台灣選民到底要什麼東西？台下馬上爆出「郭台銘選總統」，害得主持人說「又歪樓了」，趕緊拉回喊「李縉穎凍蒜」的口號。

郭台銘說，民眾期待拚經濟、兩岸關係穩定、年輕有未來，他認為總統和立院都需要拚經濟、走到國際化的人才。他更說，要成立「（土）城三（峽）科學園區」，要有國際化的人才來帶動，其餘地方上的事交給里長做，要改變當地產業結構、人口結構，「柯文哲、郭台銘訓練出來的人才給大家，是品質保證」。

李縉穎表示，他專長是民調分析、選舉研究、政策制定，民調目前評估「坐二望一」，他在電話拜票、掃街都聽到民眾有接到郭台銘電話拜票推薦，對知名度提升有幫助。

李縉穎表示，自己默默在背後推薦郭柯合作，因他去年進北市府後，了解到國內選舉情勢，對郭柯合有很大潛在能量，現在政黨界線模糊、民眾期待第三勢力整合，希望有中間務實理性路線。

李縉穎說，這兩位長官（柯郭）不選，但「一定不能讓第三勢力散掉」，他希望以土城三峽作為台灣指標，讓有理想年輕人為台灣做事，拆開藍綠枷鎖。