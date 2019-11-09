韓國瑜民調上升？蘇貞昌：韓言行讓人民越看越頭大

2019-11-09 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化即時報導



行政院長蘇貞昌、民進黨主席卓榮泰今天上午聯袂參加民進黨提名的彰化縣立委第二選區參選人黃秀芳芬園競選總部成立大會，針對媒體詢問，有關國民黨總統參選人韓國瑜最近言論一直不是很恰當，但民調反而稍稍上揚看法時，蘇貞昌表示，希望要出來競選的人應該要注意自己的言行，才不會讓人民愈看愈頭大、愈看愈搖頭。

蘇貞昌說，大家知道台灣的民主經過一代一代的努力，已經非常深入民間，大家都在看公眾人物的表現、一言一行，尤其要選總統的候選人，言行更是被檢視，希望要出來競選的人應該要注意自己的言行，這樣子才不會讓人民愈看愈頭大、愈看愈搖頭，這樣或許能占版面，但是這是很不好的示範，對民主也不好，也不是一個總統候選人該有的作為。

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卓榮泰也表示，韓國關關瑜全台一直跑，民調是否有高起來，不知道，但只要他的話一直講，民調就會一直掉，就絕對有把握，就請他繼續講，民進黨不會隨之起舞，民進黨有自己的選戰策略，會要求自己的候選人要有高格局、高格調，而不是講低俗的話。

卓榮泰強調，依民進黨的大戰略是翻轉中台灣，國會過半，總統勝選，而「贏得中部，就不會贏給中國」，他有信心在彰化縣四席立委擊出全壘打。