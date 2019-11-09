時力林亮君、吳崢退黨 洪慈庸回應了

相關新聞
陳菊批評韓國瑜 做不到幾個月市長就要選總統2019-11-09 12:02
郭宋配？ 藍營諷：中華民國派和贊同一國兩制怎合2019-11-09 12:00
不分區提名前夕 挺吳連署書傳遍藍營2019-11-09 11:59
韓國瑜副手人選將出爐 朱立倫：大家放心，一定加分2019-11-09 10:13
親民黨、民眾黨雙推薦「郭宋配」？民眾黨：樂觀其成2019-11-09 10:04
【即時短評】時力出走成常態 凸顯年輕政黨一關鍵問題2019-11-09 02:25
東區集結前一晚 黃國昌、蔡壁如「同框」夜宿現場2019-11-09 02:22
時力退黨風波唯一狀況外 鄭秀玲盼多關心政策2019-11-09 01:54
觀察站／出走成常態 時代力量何去何從2019-11-09 00:41
時代力量再地震 林亮君、吳崢退黨2019-11-09 00:37
總統府私菸案 藍黨團點名陳菊下台負責2019-11-09 00:30
62危橋改建 蘇揆允中央負擔 地方盼「說到做到」2019-11-09 00:17
林亮君退黨事前沒告知 林穎孟：錯愕、看到新聞才知道2019-11-08 21:55
林亮君、吳崢閃電退黨不接受慰留 時力黨中央：祝福2019-11-08 21:47
時力再損兩大將 林亮君、吳崢宣布退黨2019-11-08 20:51
高嘉瑜拋「把扁關回去」 扁問賴清德：還主張赦扁嗎？2019-11-08 20:45
蔡賴配 扁問賴：有否向蔡再確認這4大議題？2019-11-08 20:16
吳敦義喝酒臉紅不適 洪秀柱：大家要同情啊2019-11-08 20:13
蘇揆全額補助危橋改建 中市府：結構補強也盼能補助2019-11-08 19:50
又傳內鬥？「大熊」、「學姐」遭民眾黨轟行政不中立2019-11-08 18:20
影／韓國瑜「長照 醫師 護理 藥師 醫檢 公衛後援會」2019-11-08 18:08
影／扯入韓國瑜豪宅案 曾銘宗:顧立雄已澄清 相信他吧2019-11-08 17:04
中央托育補助延長恐要地方買單？侯友宜：我願意2019-11-08 15:59
毛主席應該會喜歡的學者？林環牆批林智群：品格低落2019-11-08 14:36
嘉義縣9座危橋改建 政院全額補助4億2019-11-08 14:19
內湖購地案 蔡英文：舊事重提沒意義2019-11-08 14:18
私菸案 藍：少校重罪 少將輕放2019-11-08 14:17
國民黨：蔡英文10項青年政見全跳票2019-11-08 14:16
影／蘇貞昌：翁章梁「撒嬌」幫嘉縣爭取2億4000萬2019-11-08 13:42
公務員批韓被罰寫3千字心得 陳其邁：應顧及公務員尊嚴2019-11-08 13:03
蘇貞昌布袋建德宮參拜 推托育及老年補助2019-11-08 12:40
避免南方澳斷橋重演 蘇貞昌提公共工程履歷制三措施2019-11-08 12:36
批10青年政見全跳票 國民黨：蔡英文會賣芒果乾與芭樂2019-11-08 12:13
台美關係再強化？美發布《印太透明倡議》文件彰顯台灣地位2019-11-08 11:37
固綠營基本盤 蘇貞昌近半年送嘉義縣近8億元紅包2019-11-08 11:11
少將沒事少校重罪 藍批私菸案辦小不辦大2019-11-08 11:10
韓國瑜質疑國家機器爆買房個資 蘇貞昌：不必疑神疑鬼2019-11-08 10:55
蘇貞昌送嘉義縣9座老舊危橋改建費 近4億大紅包2019-11-08 10:46
韓國瑜逆轉機會在那裡 他說韓必須做到這三件事2019-11-06 11:14
熱門文章
最新民調！蔡英文跌3% 韓國瑜爬上40%2019-11-08 15:27
時力再損兩大將 林亮君、吳崢宣布退黨2019-11-08 20:51
月繳78元15年退月領93倍？農業網紅：老農年金不畸形？2019-11-08 15:40
又傳內鬥？「大熊」、「學姐」遭民眾黨轟行政不中立2019-11-08 18:20
都是國家機器搞鬼？豪宅案 韓國瑜恐仍得說清楚2019-11-09 08:00
蘇建榮撿到槍 重砲點名怒嗆韓國瑜2019-11-08 17:37
找到副手了！韓國瑜：先賣個關子 過兩天再正式宣布2019-11-08 22:23
郭宋配？ 郭台銘親口：你們消息怎麼那麼靈通？2019-11-09 10:17
西點畢業軍官多申退 退將：被以米蟲對待 是壞中之最2019-11-08 12:23
傳郭宋配再戰總統 郭辦：不會再選20202019-11-09 09:31
高嘉瑜拋「把扁關回去」 扁問賴清德：還主張赦扁嗎？2019-11-08 20:45
掛出大看板 韓國瑜全國競總確定在高雄市2019-11-08 12:16
【重磅快評】韓國瑜不是賴清德！蔡英文可別複製貼上2019-11-08 18:16
黨籍議長們當面勸吳敦義 6成反對列不分區安全名單2019-11-08 13:45
韓國瑜副手人選將出爐 朱立倫：大家放心，一定加分2019-11-09 10:13
【即時短評】時力出走成常態 凸顯年輕政黨一關鍵問題2019-11-09 02:25
【重磅快評】韓國瑜買房非庶民，蔡英文家養地很正義？2019-11-08 14:55
林亮君退黨事前沒告知 林穎孟：錯愕、看到新聞才知道2019-11-08 21:55
韓國瑜籲軍公教發出狂吼 大團結、大爆發、大衝刺2019-11-08 17:44
影／扯入韓國瑜豪宅案 曾銘宗：顧立雄已澄清 相信他吧2019-11-08 17:04
內湖購地案 蔡英文：舊事重提沒意義2019-11-08 14:18
林亮君、吳崢閃電退黨不接受慰留 時力黨中央：祝福2019-11-08 21:47
【即時短評】民進黨還沒正式出招 韓進攻之餘仍得嚴密防2019-11-09 01:54
豪宅事件韓國瑜酸蔡英文：長一副聰明相說話卻越糊塗2019-11-08 16:41
韓粉電話打爆派出所？詹江村批王浩宇放假消息 王反駁2019-11-08 15:30
韓國瑜今基隆青年座談 她要韓國瑜先面對居住正義問題2019-11-09 08:55
傳改推郭宋配拚總統大選 親民黨：請外界再等2、3天2019-11-09 09:53
【即時短評】搶進安全名單 為己還是為黨？2019-11-09 00:11
東區集結前一晚 黃國昌、蔡壁如「同框」夜宿現場2019-11-09 02:22
推薦截止 國民黨不分區決選名單「點將錄」！2019-11-08 23:45
蔡賴配 扁問賴：有否向蔡再確認這4大議題？2019-11-08 20:16
卡位不分區立委 藍綠都陷大亂鬥2019-11-08 12:29
時力北市議員林亮君退黨 議會時力黨團宣告瓦解2019-11-08 21:50
豪宅案侵犯隱私？黃國昌：韓形象破功後惱羞成怒2019-11-08 17:29
親民黨區域立委七參選人 秦金生女秦詩雁出征高雄2019-11-08 16:33
韓國瑜批民進黨選舉只有敢 國民黨有禮義廉恥做不來2019-11-09 00:08
親民黨、民眾黨雙推薦「郭宋配」？民眾黨：樂觀其成2019-11-09 10:04
預告有重大訊息 許毓仁：我不能掉出不分區安全名單2019-11-08 12:07
韓國瑜：會將軍公教退休條例 修回合情合理2019-11-08 18:35
民進黨顧戰力 不分區名單估老將出頭2019-11-08 14:39
留言