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陸版PTT再爆醜聞！橘農標錯價 被萬名網友洗劫700萬元

時力林亮君、吳崢退黨 洪慈庸回應了

2019-11-09 11:38聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

時代力量再損大將。台北市議員林亮君昨晚在臉書宣布退出時代力量，未來將以無黨籍議員身分監督台北市政；林亮君特助、太陽花運動活躍成員吳崢隨即跟進，在臉書公布退黨消息。

退出時代力量，以無黨籍參選的洪慈庸表示，林亮君、吳崢的退黨，她事前並不知情，他們離開應該有他們的考量，以及對這個黨發展的疑慮，不管在哪個位置上，我們過去有志一同的這些年輕人，仍然會在各自的位置上為台灣繼續努力。

退出時代力量以無黨籍參選的洪慈庸。記者余采瀅／攝影
退出時代力量以無黨籍參選的洪慈庸。記者余采瀅／攝影
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時代力量北市吳崢洪慈庸2020選舉台中市立委

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