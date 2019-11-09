韓國瑜副手人選將出爐 朱立倫：大家放心，一定加分

2019-11-09 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



2020大選選情逐漸升溫，前新北市長朱立倫上午到台北萬華，陪同北市第5選區（中正、萬華）國民黨參選人林郁方參加親子單車漫遊活動，對於國民黨總統參選人韓國瑜將公布副手人選，朱受訪時表示，相信韓已有理想人選，會共同支持、祝福，全力打贏明年選戰，並要大家放心，副手一定加分。

朱立倫今一早現身萬華馬場町紀念公園，與林郁方一同參加社區單車活動，2人更一起騎乘協力車象徵團結，全力備戰選舉。針對韓國瑜傳出已找到合適副手，朱說，相信韓市長已經有非常理想的副手人選，祝福韓市長跟這位即將公布的副總統，能全力以赴打贏2020選戰，「大家放心，一定加分」。

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記者追問朱，先前外界認定的副手名單也包含他，是否有機會擔任副手，朱並無正面回應，他僅說，韓市長是說包括朱立倫，還有很多人都非常優秀，副手人選必須與韓市長同心協力、彼此互補，且相互加分，韓已經有非常理想的人選，韓即將宣布，我們共同支持祝福。

至於外界相當關心是否有機會擔任韓的競選總部主委，朱說，最上上策是希望努力達成黨部跟競總二合一的目標，這幾天因為吳主席或黨中央都在忙不分區的事，下禮拜三定案後很快會有圓滿結果。