韓國瑜今基隆青年座談 她要韓國瑜先面對居住正義問題
2019-11-09 08:55
聯合報 記者游明煌
／即時報導
國民黨總統參選人韓國瑜今訪基隆，並將與青年對談，時代力量基隆市議員陳薇仲在臉書貼文說，拜讀過韓國瑜提出的青年政策後，她們想問他「拿無殼蝸牛出來說嘴前，怎不先面對居住正義的問題？」
陳薇仲說，韓國瑜於失業期間購買7200萬南港住宅的事情，面對媒體的詢問，韓國瑜發表聲明回應「強力譴責侵害個人資料」，轉向訴諸台灣民主自由，並認為「一個單純合法的買賣權利轉售，居然在選舉期間遭到公開，侵害個人資料」，迴避真豪宅的質疑。
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陳薇仲表示，今年8月29日，韓國瑜市長在提出青年政策時，表示目前執政黨最為人詬病的事情，包括：街友、勞基法修惡、無殼蝸牛難買房及台灣人才外流。
她們想要追問的是，韓國瑜的青年政策拿了無殼蝸牛出來說嘴，但做為代表中國國民黨的總統參選人，請問國民黨過去對於青年面臨的高房價市場困境，以及針對青年提出的住房政策為何？對囤房稅的態度又是什麼？30年前，上萬人共同夜宿忠孝東路提出住者有其房，如今仍有無數的青壯年在為了居住正義奮鬥。
陳薇仲認為，面對這樣的薪資問題，韓市長要做的，是在學貸上再蓋一層房貸，並且讓青年「之後再還」，青年的薪資扣掉生活開銷（算上物價指數漲幅）幾乎等於零。
陳薇仲以自己的親身經驗為例，她曾經作為領25K的青年受雇者，每個月扣掉基本生活開銷後薪水就所剩無幾，「買房」根本是連想都不敢想的事情，除此之外，韓市長還要廢除一例一休。一例一休的問題在於交換、犧牲掉受雇者的休假，年輕人所面臨的高工時、低薪資困境，不是韓國瑜拿「廢除一例一休」的口號來說嘴就可以改善。
陳薇仲請韓國瑜真正回應青年困境，確實拿出政策工具來談如何真的解決攸關青年世代與社會公平正義的議題。
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