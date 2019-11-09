韓國瑜今基隆青年座談 她要韓國瑜先面對居住正義問題

2019-11-09 08:55 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜今訪基隆，並將與青年對談，時代力量基隆市議員陳薇仲在臉書貼文說，拜讀過韓國瑜提出的青年政策後，她們想問他「拿無殼蝸牛出來說嘴前，怎不先面對居住正義的問題？」

陳薇仲說，韓國瑜於失業期間購買7200萬南港住宅的事情，面對媒體的詢問，韓國瑜發表聲明回應「強力譴責侵害個人資料」，轉向訴諸台灣民主自由，並認為「一個單純合法的買賣權利轉售，居然在選舉期間遭到公開，侵害個人資料」，迴避真豪宅的質疑。

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陳薇仲表示，今年8月29日，韓國瑜市長在提出青年政策時，表示目前執政黨最為人詬病的事情，包括：街友、勞基法修惡、無殼蝸牛難買房及台灣人才外流。

她們想要追問的是，韓國瑜的青年政策拿了無殼蝸牛出來說嘴，但做為代表中國國民黨的總統參選人，請問國民黨過去對於青年面臨的高房價市場困境，以及針對青年提出的住房政策為何？對囤房稅的態度又是什麼？30年前，上萬人共同夜宿忠孝東路提出住者有其房，如今仍有無數的青壯年在為了居住正義奮鬥。

陳薇仲認為，面對這樣的薪資問題，韓市長要做的，是在學貸上再蓋一層房貸，並且讓青年「之後再還」，青年的薪資扣掉生活開銷（算上物價指數漲幅）幾乎等於零。

陳薇仲以自己的親身經驗為例，她曾經作為領25K的青年受雇者，每個月扣掉基本生活開銷後薪水就所剩無幾，「買房」根本是連想都不敢想的事情，除此之外，韓市長還要廢除一例一休。一例一休的問題在於交換、犧牲掉受雇者的休假，年輕人所面臨的高工時、低薪資困境，不是韓國瑜拿「廢除一例一休」的口號來說嘴就可以改善。