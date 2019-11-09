親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

【即時短評】時力出走成常態 凸顯年輕政黨一關鍵問題

2019-11-09 02:25聯合報 記者蔡晉宇／即時報導

八月至今，短短四個多月，時代力量經歷了一波又一波的退黨潮。在國會，從第三大黨，變成黨團差點要解散；地方上，有立委參選人陳雨凡不滿黨中央路線，跳船求去；昨天林亮君、吳崢退黨後，台北市議會黨團更是直接被自家人殲滅。不禁讓人想問，下一個又會是誰，時代力量的未來又該何去何從？

據了解，不同於八月間立委林昶佐、洪慈庸，主要因為是否要與民進黨保持友好關係的路線之爭而退黨，林亮君與吳崢的退黨原因，更多了不滿黨中央不分區提名是由徐永明、黃國昌等人主導，違背民主政黨原則，也架空了提名小組權力。黑箱作業成了壓垮兩人，也殲滅了時力台北市議會黨團的最後一根稻草。

綜觀時代力量這幾波的茶壺風暴，在路線之爭、質疑提名黑箱作業等事件發生後，更凸顯出了時代力量是個不夠成熟的政黨。政黨作為民主政治不可或缺的一環，黨內彼此間的鬥爭從來沒少過，國民黨、民進黨每到了選舉，層出不窮的派系角力更是屢屢登上媒體版面。但不同的是， 藍綠兩黨作為較完整、成熟的政黨，每當有紛爭產生時，黨內自然會有調解的機制，不至於演變到某一股勢力完全退黨。

然而，在時力作為新興政黨，缺少了有效調解機制的緩衝空間下，在八月林昶佐開了退黨第一槍後，局勢一發不可收拾，「小綠派」的出走潮一個接著一個。時代力量面對明年大選，前有藍、綠大軍夾殺，後有民眾黨等著分食第三勢力大餅，日前民眾黨大將蔡壁如更喊出了，要將時力政治明星黃國昌納入民眾黨不分區第一名的說法。雖然黃國昌第一時間就予婉拒，但對手已經打到家門口、侵門踏戶的意味濃厚，時力的下一步該何去何從，正嚴厲考驗黨領導者的智慧。

時代力量台北市議員林亮君宣布退黨。圖／取自林亮君臉書
時代力量台北市議員林亮君宣布退黨。圖／取自林亮君臉書
分享

時代力量黃國昌民眾黨

相關新聞

林亮君、吳崢閃電退黨不接受慰留 時力黨中央：祝福

2019-11-08 21:47

時力再損兩大將 林亮君、吳崢宣布退黨

2019-11-08 20:51

高嘉瑜拋「把扁關回去」 扁問賴清德：還主張赦扁嗎？

2019-11-08 20:45

又傳內鬥？「大熊」、「學姐」遭民眾黨轟行政不中立

2019-11-08 18:20

避免南方澳斷橋重演 蘇貞昌提公共工程履歷制三措施

2019-11-08 12:36

東區集結前一晚 黃國昌、蔡壁如「同框」夜宿現場

2019-11-09 02:22

時力退黨風波唯一狀況外 鄭秀玲盼多關心政策

2019-11-09 01:54

林亮君退黨事前沒告知 林穎孟：錯愕、看到新聞才知道

2019-11-08 21:55

蔡賴配 扁問賴：有否向蔡再確認這4大議題？

2019-11-08 20:16

吳敦義喝酒臉紅不適 洪秀柱：大家要同情啊

2019-11-08 20:13

蘇揆全額補助危橋改建 中市府：結構補強也盼能補助

2019-11-08 19:50

影／韓國瑜「長照 醫師 護理 藥師 醫檢 公衛後援會」

2019-11-08 18:08

影／扯入韓國瑜豪宅案 曾銘宗:顧立雄已澄清 相信他吧

2019-11-08 17:04

中央托育補助延長恐要地方買單？侯友宜：我願意

2019-11-08 15:59

毛主席應該會喜歡的學者？林環牆批林智群：品格低落

2019-11-08 14:36

嘉義縣9座危橋改建 政院全額補助4億

2019-11-08 14:19

內湖購地案 蔡英文：舊事重提沒意義

2019-11-08 14:18

私菸案 藍：少校重罪 少將輕放

2019-11-08 14:17

國民黨：蔡英文10項青年政見全跳票

2019-11-08 14:16

影／蘇貞昌：翁章梁「撒嬌」幫嘉縣爭取2億4000萬

2019-11-08 13:42

公務員批韓被罰寫3千字心得 陳其邁：應顧及公務員尊嚴

2019-11-08 13:03

蘇貞昌布袋建德宮參拜 推托育及老年補助

2019-11-08 12:40

批10青年政見全跳票 國民黨：蔡英文會賣芒果乾與芭樂

2019-11-08 12:13

台美關係再強化？美發布《印太透明倡議》文件彰顯台灣地位

2019-11-08 11:37

固綠營基本盤 蘇貞昌近半年送嘉義縣近8億元紅包

2019-11-08 11:11

少將沒事少校重罪 藍批私菸案辦小不辦大

2019-11-08 11:10

韓國瑜質疑國家機器爆買房個資 蘇貞昌：不必疑神疑鬼

2019-11-08 10:55

蘇貞昌送嘉義縣9座老舊危橋改建費 近4億大紅包

2019-11-08 10:46

公投缺失遭彈劾 陳英鈐：歸咎我1人不合理

2019-11-08 00:14

國民黨不分區立委明申請截止 傳民眾黨出手挖角遺珠

2019-11-07 21:41

韓國瑜逆轉機會在那裡 他說韓必須做到這三件事

2019-11-06 11:14

唐鳳「數位對話」合體吳怡農 稱非為輔選

2019-11-05 12:55

大選倒數兩個月 蔡韓空戰尬聲量

2019-11-03 11:21

選情加溫！ 徐立信點名林昶佐 提這2問題質疑

2019-11-02 12:32

竹市立委參選人鄭正鈐推庶民財經 關注牛奶價格太貴

2019-11-01 14:17

批民進黨選舉炒作 周錫緯籲：蔡英文應支持中華民國

2019-11-01 13:03
看更多

熱門文章

最新民調！蔡英文跌3% 韓國瑜爬上40%

2019-11-08 15:27

是你會買嗎？韓國瑜豪宅案 苦苓點出十問

2019-11-08 08:27

時力再損兩大將 林亮君、吳崢宣布退黨

2019-11-08 20:51

月繳78元15年退月領93倍？農業網紅：老農年金不畸形？

2019-11-08 15:40

打人房事…綠營慣用伎倆？當年他被抹黑 下場極慘

2019-11-08 08:00

韓國瑜被諷「墅」民 孫大千：蔡英文是「地主總統」？

2019-11-08 08:24

又傳內鬥？「大熊」、「學姐」遭民眾黨轟行政不中立

2019-11-08 18:20

蘇建榮撿到槍 重砲點名怒嗆韓國瑜

2019-11-08 17:37

西點畢業軍官多申退 退將：被以米蟲對待 是壞中之最

2019-11-08 12:23

韓國瑜質疑國家機器爆買房個資 蘇貞昌：不必疑神疑鬼

2019-11-08 10:55

葉元之隱身「公民割草行動」？網：用愛包容

2019-11-08 11:41

找到副手了！韓國瑜：先賣個關子 過兩天再正式宣布

2019-11-08 22:23

掛出大看板 韓國瑜全國競總確定在高雄市

2019-11-08 12:16

韓國瑜請假之後市政停擺？葉匡時：螺絲鎖得更緊

2019-11-08 11:20

2顆子彈、2顆雞蛋都有這「關鍵畫面」結果卻大不同

2019-11-08 09:00

高嘉瑜拋「把扁關回去」 扁問賴清德：還主張赦扁嗎？

2019-11-08 20:45

【即時短評】賴清德的光環與朱立倫的位能

2019-11-08 10:46

黨籍議長們當面勸吳敦義 6成反對列不分區安全名單

2019-11-08 13:45

【重磅快評】韓國瑜不是賴清德！蔡英文可別複製貼上

2019-11-08 18:16

【重磅快評】韓國瑜買房非庶民，蔡英文家養地很正義？

2019-11-08 14:55

影／扯入韓國瑜豪宅案 曾銘宗：顧立雄已澄清 相信他吧

2019-11-08 17:04

豪宅事件韓國瑜酸蔡英文：長一副聰明相說話卻越糊塗

2019-11-08 16:41

韓國瑜籲軍公教發出狂吼 大團結、大爆發、大衝刺

2019-11-08 17:44

韓粉電話打爆派出所？詹江村批王浩宇放假消息 王反駁

2019-11-08 15:30

林亮君、吳崢閃電退黨不接受慰留 時力黨中央：祝福

2019-11-08 21:47

內湖購地案 蔡英文：舊事重提沒意義

2019-11-08 14:18

蔡賴配 扁問賴：有否向蔡再確認這4大議題？

2019-11-08 20:16

不喜歡韓國瑜？他說蔡英文的勝敗之鑰在韓國瑜手上

2019-11-08 11:22

親民黨區域立委七參選人 秦金生女秦詩雁出征高雄

2019-11-08 16:33

林亮君退黨事前沒告知 林穎孟：錯愕、看到新聞才知道

2019-11-08 21:55

預告有重大訊息 許毓仁：我不能掉出不分區安全名單

2019-11-08 12:07

卡位不分區立委 藍綠都陷大亂鬥

2019-11-08 12:29

豪宅案侵犯隱私？黃國昌：韓形象破功後惱羞成怒

2019-11-08 17:29

民進黨顧戰力 不分區名單估老將出頭

2019-11-08 14:39

國家機器介入豪宅案？ 蔡英文：不能一句打死所有人

2019-11-08 12:05

美智庫：中國散播假訊息 恐難影響台灣大選

2019-11-08 08:42

時力北市議員林亮君退黨 議會時力黨團宣告瓦解

2019-11-08 21:50

豪宅案躺著也中槍 曾銘宗：綠委再造謠不排除提告

2019-11-08 19:13

推薦截止 國民黨不分區決選名單「點將錄」！

2019-11-08 23:45

【即時短評】分贓、收編不改 民進黨不分區能有亮點？

2019-11-08 12:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top