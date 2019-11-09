【即時短評】時力出走成常態 凸顯年輕政黨一關鍵問題
2019-11-09 02:25
聯合報 記者蔡晉宇
／即時報導
八月至今，短短四個多月，時代力量經歷了一波又一波的退黨潮。在國會，從第三大黨，變成黨團差點要解散；地方上，有立委參選人陳雨凡不滿黨中央路線，跳船求去；昨天林亮君、吳崢退黨後，台北市議會黨團更是直接被自家人殲滅。不禁讓人想問，下一個又會是誰，時代力量的未來又該何去何從？
據了解，不同於八月間立委林昶佐、洪慈庸，主要因為是否要與民進黨保持友好關係的路線之爭而退黨，林亮君與吳崢的退黨原因，更多了不滿黨中央不分區提名是由徐永明、黃國昌等人主導，違背民主政黨原則，也架空了提名小組權力。黑箱作業成了壓垮兩人，也殲滅了時力台北市議會黨團的最後一根稻草。
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綜觀時代力量這幾波的茶壺風暴，在路線之爭、質疑提名黑箱作業等事件發生後，更凸顯出了時代力量是個不夠成熟的政黨。政黨作為民主政治不可或缺的一環，黨內彼此間的鬥爭從來沒少過，國民黨、民進黨每到了選舉，層出不窮的派系角力更是屢屢登上媒體版面。但不同的是， 藍綠兩黨作為較完整、成熟的政黨，每當有紛爭產生時，黨內自然會有調解的機制，不至於演變到某一股勢力完全退黨。
然而，在時力作為新興政黨，缺少了有效調解機制的緩衝空間下，在八月林昶佐開了退黨第一槍後，局勢一發不可收拾，「小綠派」的出走潮一個接著一個。時代力量面對明年大選，前有藍、綠大軍夾殺，後有民眾黨等著分食第三勢力大餅，日前民眾黨大將蔡壁如更喊出了，要將時力政治明星黃國昌納入民眾黨不分區第一名的說法。雖然黃國昌第一時間就予婉拒，但對手已經打到家門口、侵門踏戶的意味濃厚，時力的下一步該何去何從，正嚴厲考驗黨領導者的智慧。
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