東區集結前一晚 黃國昌、蔡壁如「同框」夜宿現場

2019-11-09 02:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ／即時報導



居住正義改革聯盟發起人之一、時代力量立委黃國昌昨晚來到其聯盟舉辦的夜宿東區活動現場，同樣現身現場的還有台北市長柯文哲重要幕僚、民眾黨發起人蔡壁如，是否前來商討柯、黃兩人在今天「東區集結」活動中同台事宜，引發關注，但兩人最後並未見到面。

居住正義改革聯盟4日開始在台北市東區進行夜宿活動，柯文哲與蔡壁如在5日晚間曾探訪夜宿現場，隔天蔡壁如在網路節目中透露，欣賞黃國昌，想邀他當民眾黨不分區立委第一名；但黃國昌隨即表示婉拒。

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媒體詢問，有關台北市議員林亮君、前發言人吳崢退黨一事，以及今天前時代力量立委林昶佐將舉辦聯合後援會成立大會，是否感受到有一股力量衝著居住正義改革聯盟的「東區集結」活動而來？黃國昌表示，對林亮君退黨感覺滿驚訝的，會請黨主席徐永明去了解退黨原因；至於林昶佐的活動，他認為現在是選舉期間，各參選人有活動很正常。