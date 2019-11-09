時力退黨風波唯一狀況外 鄭秀玲盼多關心政策
2019-11-09 01:54
聯合報 記者蔡晉宇
／即時報導
時代力量昨晚再損大將。台北市議員林亮君昨晚在臉書宣布退黨，未來將以無黨籍議員身分監督台北市政；林亮君特助、太陽花運動活躍成員吳崢隨即跟進，在臉書公布退黨消息。突如其來的消息立刻引發關注，就在黨內高層忙於處理此事的同時，黨籍立委鄭秀玲在時代力量媒體群組表示，請各位朋友多報導及關心福國利民的政策和政見，才是選民所樂見。
林亮君、吳崢退黨後，時力秘書長吳佩芸表達了要全力慰留之意，黨主席徐永明也第一時間了解狀況，黨籍立委黃國昌雖然人在東區夜宿活動現場，但經媒體詢問，也做出了簡單回覆。
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身為黨籍立委的鄭秀玲，則在時力媒體群組表示，「請各位朋友多報導及關心福國利民的政策和政見，才是選民所樂見。台灣媒體每天都在拚政客的政治，宜多報導及比較各候選人過去表現及未來的問政能力，台灣才能傲步前行，在國際舞台上發光，人民更怏樂幸福。大家一起努力，督促各政黨健全發展，比政績和專業能力，讓民主政治真的服務大眾, 而不是噴口水搞奧步，服務特定政黨和團體。」彷彿將黨內事務置身事外的發言，與黨內高層忙於釐清狀況，形成弔詭反差。
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