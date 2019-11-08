推薦截止 國民黨不分區決選名單「點將錄」！

2019-11-08 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北即時報導



國民黨不分區立委提名及排序競爭激烈，黨主席吳敦義列不分區吵得沸沸揚揚，藍委是否投奔台灣民眾黨更是新話題。依黨內提名規定，不分區立委提名的推薦或登記日期今天截止，雖然郵寄部分還未關門，但從各方推薦、點名、舉薦及登記情況，進入安全前十二到十四名排序的「決戰名單」，已經浮現「點將錄」。

男子組部分，除了吳敦義，可望進安全名單的強棒，有國民黨立院黨團總召曾銘宗、全國農田水利會長林文瑞。再來是台南市黨部主委謝龍介，以及行政院前政務委員高思博。副主席曾永權和郝龍斌也是動見觀瞻的強棒。

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軍系代表有三強棒，分別是陸戰退役上將的季麟連，陸軍退役中將的吳斯懷及退役少將的于北辰。客家強棒是中常委范成連。警界是退警協會總會長的耿繼文。工商界推薦的有全國商會副理事長許舒博。

醫界有黨中央醫療委員會主任委員、中華民國醫師公會全國聯合會前秘書長蔡明忠，但另傳出有台北榮總副院長等級的黑馬重量級人選。

被視為黑馬的有前立委邱毅，還有獲前總統馬英九嫡系中評委推薦的超馬選手林義傑，但能否擠進安全名單要觀察。不分區立委陳宜民、許毓仁也在競爭之列。

女子組部分，警大前教授葉毓蘭、行政院前發言人鄭麗文、前不分區立委李貴敏、代表僑界的現任不分區立委童惠珍，以及代表客家界的中常委張育美，是黨內點名五強棒。

黨內點名的重量級強棒還有曾參選黨主席的前立委潘維剛，以及代表科技界及法律界的行政院前政務委員蔡玉玲，但兩人有無推薦登記，恐要觀察。

代表新住民的現任不分區立委林麗蟬，具新住民及大陸台商雙重身份的昆明台商會長勤彭蓁，以及前立委羅淑蕾也在競爭之列。

除了男性醫界，據了解，女性護理界這次也推薦多位護理界的重量級代表人士，進入排序名單的機率極高。

至於吳敦義若列不分區的排序位置，據了解，各縣市議長、副議長日前聚會達成共識，支持吳敦義列不分區，但排序要到安全名單邊緣，如此才可帶動全黨立委選情的氣勢及展現拼過半席次的決心。

吳敦義最後是否列不分區，若列排名是第一，還是八、九不離十，抑或是邊緣起跳十一到十三名或十二到十四名，答案很快也會揭曉。