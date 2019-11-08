林亮君退黨事前沒告知 林穎孟：錯愕、看到新聞才知道

2019-11-08 21:55 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



時代力量出現出走潮？台北市議員林亮君今晚發聲明，宣布退黨，並表示接下來將以無黨籍議員身分監督台北市政。另外，時代力量黨員吳崢也同時退黨。

因時代力量原有3名市議員，在北市議會擁有黨團實力，少了林亮君，僅剩黃郁芬和林穎孟兩議員，黨團也宣告瓦解。原本擔任黨團總召的林穎孟晚間受訪表示，她和黃郁芬都是剛剛看到新聞，才知道林亮君退黨的消息，兩人都感到相當錯愕。

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時代力量在北市議會原有3席，是除了國民黨、民進黨以外，擁有黨團的政黨。但林穎孟說，林亮君退黨的事，事前完全不知情。林穎孟坦言，她聽到消息時，非常難過，這麼重量大的事，同時對時代力量北市議會黨團有重大影響的事，她和黃郁芬事先都不曉得。

林穎孟說，黨團少1人，黨團就沒有了，以後在黨團協商上，會更居弱勢的趨勢。會不會擔心時代力量泡沫化？林穎孟說，「我們已經是小黨了」，但她和黃郁芬目前還在會留在時代力量打拚，會需要更多努力，對於林亮君，還是給予祝福。