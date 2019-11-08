時力北市議員林亮君退黨 議會時力黨團宣告瓦解

時代力量又有人出走，台北市議員林亮君今晚發聲明，宣布退黨，並表示接下來將以無黨籍議員身分監督台北市政。另外，時代力量黨員吳崢也同時退黨。因時代力量在台北市議會原本有3名議員，也擁有黨團，如今少了林亮君，僅剩黃郁芬和林穎孟，黨團也宣告瓦解。

林亮君聲明如下：

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之所以投身政治，是因為受到黨外民主運動的感召，長期以來更對本土政黨抱有寄託。但自十年前開始，我也漸漸明白民進黨有她的枷鎖，要更開展或突破，都不是件簡單的事。

我始終相信多黨政治會讓台灣社會更穩定，本土政黨彼此間相互競爭制衡，在面對台灣的艱困處境時也能攜手禦敵。2015年，時代力量的誕生，正對應到我的這個期待，因此我人生第一次加入政黨，獻給了時代力量。我期待我能在這個位置上，將理念與價值化作具體行動。

時代力量在價值的堅持與議題的努力向來不遺餘力，也為彰顯黨的主體性，做了很多政策與策略上的路線區隔，但政黨的永續發展始終在我心中是個問號。我曾想過為黨做點什麼，想在動盪之際穩住船舵，想帶給這個政黨的支持者溫暖與希望。這段期間，我也希望同志間能共同思考政黨路線並一起定錨，但力有未逮。

我所認為的政治，它是透過堅持與妥協之間的交互作用，慢慢地將政策與法案推往更進步的方向，進而帶給社會安定、人民幸福的工程。我所期待的政黨，是一個樂於接受內外批判，願意修正步伐但又不失堅持的組織。我離開時代力量，不代表她不好，只是她已無法回應我的質問與建言。

在這裡，我要跟所有2018年因為時代力量而將選票投給我的朋友說抱歉，但我所堅持的價值及承諾，至今沒有任何改變，未來也會繼續努力前進；也要跟今年參選黨主席時支持我的朋友說聲對不起，但我現在做出了決定。時代力量的同志們，謝謝，加油。