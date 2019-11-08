林亮君、吳崢閃電退黨不接受慰留 時力黨中央：祝福

2019-11-08 21:47 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ／即時報導



台北市議員林亮君稍早在臉書宣布退出時代力量，將以無黨籍議員身分監督台北市政；林亮君特助吳崢同樣跟進，在臉書公布退黨消息。對此，時代力量秘書長吳佩芸代表黨中央回應，祝福他們兩位未來有好的發展，時代力量未來在「公平正義 改變台灣」的立場不會改變。

吳佩芸受訪時指出，先前對兩人退黨的決定毫無所悉，黨中央也是剛剛才接到消息。吳佩芸第一時間表示，會聯繫林亮君與吳崢，並希望能雙方再溝通，會全力慰留兩人繼續在黨內打拚。但稍早時代力量黨中央發出聲明表示，「祝福他們兩位未來有好的發展」，換言之，兩人並未接受慰留。

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時力黨內人士表示，林亮君與8月退黨的立委林昶佐路線接近，是屬於較友好民進黨的「小綠派」；而黨內立委黃國昌近期推動「居住正義改革聯盟」，批判民進黨政府對高房價毫無作為的力道相當強烈，推測可能是造成林亮君選擇在此時跳船的原因。

時代力量在台北市議會原先有三席議員席次，並組成時代力量黨團運作；但受黨團需要有最少三席議員的限制，林亮君退黨後，時力在台北市議會的黨團也隨之瓦解，影響層面不小。