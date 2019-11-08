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時力再損兩大將 林亮君、吳崢宣布退黨

2019-11-08 20:51聯合報 記者蔡晉宇／即時報導

時代力量前發言人吳崢。取自臉書
時代力量前發言人吳崢。取自臉書
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北市議員林亮君稍早無預警地，在臉書宣布退出時代力量，未來將以以無黨籍議員身分監督台北市政；林亮君特助吳崢同樣跟進，在臉書公布退黨消息。

林亮君表示，時代力量在價值的堅持與議題的努力向來不遺餘力，也為彰顯黨的主體性，做了很多政策與策略上的路線區隔，但政黨的永續發展始終在自己心中是個問號，「我曾想過為黨做點什麼，想在動盪之際穩住船舵，想帶給這個政黨的支持者溫暖與希望。這段期間，我也希望同志間能共同思考政黨路線並一起定錨，但力有未逮。」

林亮君說，要跟所有2018年因為時代力量而將選票投給自己的朋友說抱歉，但自己所堅持的價值及承諾，至今沒有任何改變，未來也會繼續努力前進；也要跟今年參選黨主席時支持我的朋友說聲對不起，現在要做出退黨的決定。

吳崢同樣在臉書貼出退黨文件表示，對時代力量是心懷感謝的；雖然對這個黨充斥著許多複雜的感情，有熱誠、有喜悅、有怒氣，但在這一刻，縈繞在自己心頭的是感謝。

林亮君2016年披實力戰袍參選當選台北市議員，與林昶佐關係友好，曾在邱顯智請辭黨主席後參選黨魁一職但未果。黨內人士表示，並無聽聞林亮君近來並無與黨內有重大摩擦，對於無預警退黨感到意外。

時代力量台北市議員林亮君。圖／取自林亮君臉書
時代力量台北市議員林亮君。圖／取自林亮君臉書
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林亮君在臉書貼出退黨資料。圖／取自林亮君臉書
林亮君在臉書貼出退黨資料。圖／取自林亮君臉書
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吳崢在臉書貼出退黨資料。圖／取自吳崢臉書
吳崢在臉書貼出退黨資料。圖／取自吳崢臉書
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時代力量北市吳崢

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