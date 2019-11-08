高嘉瑜拋「把扁關回去」 扁問賴清德：還主張赦扁嗎？
2019-11-08 20:45
聯合報 記者林政忠
／即時報導
民進黨立委參選人高嘉瑜最近在政論節目脫口說出「未來的總統可考慮把陳水扁關回去」，前總統陳水扁氣到清晨在臉書留言回嗆，引發兩人隔空交火，是否特赦阿扁議題再起。
陳水扁今晚在「新勇哥物語」粉專貼文，「蔡賴配」早在9月24日於高雄就談好，沒有意外，但行政院前院長賴清德在接任閣揆前提出4個問題要蔡總統確認，即將受邀擔任「蔡賴配」副手搭檔，賴是否也要向蔡總統請求再確認這4個問題？
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
陳水扁指出，賴清德在「用行動帶來希望-賴清德的決策風格」書中第47頁、48頁寫到，他出任閣揆任命案正式發布前曾進府與蔡總統見面，就一些議題作「最後確認」；其中包括，賴已經表態支持特赦陳水扁，蔡總統則表示「她會處理」，賴「可以維持贊成特赦陳水扁的說法」。
扁表示，蔡總統處理赦扁議題是有條件的，必須等到社會有共識，但那將永遠不可能，畢竟民主多元社會是永遠不會有100%的共識議題。「沒有共識的改革可以照推」，沒有共識不過是拒絕赦扁的藉口，賴清德還主張赦扁嗎？
留言