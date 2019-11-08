蔡賴配 扁問賴：有否向蔡再確認這4大議題？
蔡英文總統和行政院前院長賴清德搭配競選正副總統的「蔡賴配」， 似已確定，賴清德和蔡英文最近密集分頭為民進黨立委參選人輔選、站台。前總統陳水扁雖預料到「蔡賴配」，但認為蔡、賴之間對許多重要問題的看法可能仍有差異，今天在與友人的Line群組發文，質疑賴清德是否向蔡總統「再確認」以前提過的4個問題？
陳水扁說，賴清德在完成民進黨總統初選登記後10天左右出版新書「用行動帶來希望-賴清德的決策風格」，其中第47頁、48頁寫到賴清德出任閣揆任命案正式發布前，曾進府與蔡總統見面，就一些議題作「最後確認」。
這4個問題是：一、一例一休等問題應該再修法。蔡總統表示「同意再修法」。二、賴主張台灣獨立。蔡總統對賴說，他「可以在立法院維持一慣的說法」。三、賴已經表態支持特赦陳水扁。蔡總統表示「她會處理」，賴「可以維持贊成特赦陳水扁的說法」。四、希望總統啟動憲政改革。蔡總統表示「未來她會啟動」。
陳水扁表示，「一例一休」的推動是蔡總統在總統府親自拍版定案，這是勞資雙方都不滿意的「錯誤」決定，雖然賴揆任內再修一次，勞資雙方仍有怨言，是否應回到阿扁總統時代的「週休兩天，勞資協商」？完全在蔡總統的一念之間。還是賴揆已經非常滿意任內的修法結果？
扁表示，蔡總統迴避「一中原則」，主張「維持現狀」；賴清德反對「一中原則」，主張「台灣獨立」。未來正副總統對台灣未來有不同的主張，如何帶領國家？還是蔡英文所提的「中華民國台灣」，就是賴清德所說的「台灣獨立」？
扁說，蔡總統說會處理赦扁議題，是有條件的，必須等到社會有共識，那將永遠不可能。畢竟民主多元社會是永遠不會有100%的共識議題。沒有共識的改革可以照推，沒有共識不過是拒絕赦扁的藉口，賴還主張赦扁嗎？
陳水扁表示，過去的3、4年，蔡總統並未推動憲政改革，他尋求連任前一年，民進黨就提出憲改的12大議題，並在總統府成立專責憲改辦公室。2004總統大選的競選主軸就是「全民公投，催生新憲」。2005年的憲改，也完成「單一國會兩票制」，不分區立委婦女保名額應佔一半，而且女性優先。取消任務型國代，讓國民大會成為歷史名詞。立法院的憲法修正案最後要交由全民公投複決通過。賴清德要推的憲改又是什麼？如果蔡總統不同意呢？
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