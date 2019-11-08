蘇揆全額補助危橋改建 中市府：結構補強也盼能補助
2019-11-08 19:50
聯合報 記者洪敬浤
／台中即時報導
行政院長蘇貞昌視察嘉義9座風險橋梁時，答應全額補助改建經費，還說地方政府若無力負擔配合款，均由中央補助經費。台中市建設局長陳大田說，除了橋梁改建，希望中央也能放寬補助橋梁結構補強或構件更新，更希望中央說出口後，補助能夠真的撥到地方。
蘇貞昌今表示，宜蘭南方澳大橋斷落事發1個月後，政府掌握各地高風險橋梁資料，全國需馬上改建或1年內要維修的風險橋梁有62座，若地方財政困難，無法負擔配合款，就由中央來補助地方辦理改建。
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台中市建設局表示，上次清查風險橋梁時，台中市府管轄的橋梁未列入，中央若答應要補助，地方都樂見其成，會積極向中央申請；不過除了改建之外，希望也能擴大補助橋梁結構補強或構件更新。
陳大田說，目前蘇院長說的補助項目有點模糊，有沒有限制條件還不清楚，但中央若願意補助橋梁建設，地方政府高興都來不及，但希望中央說得出來，地方真的可以拿到補助。
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