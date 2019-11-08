豪宅案躺著也中槍 曾銘宗：綠委再造謠不排除提告

2019-11-08 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ／即時報導



韓國瑜豪宅案持續延燒，民進黨立委趙天麟昨天表示，當時的金管會主委為現任國民黨立委曾銘宗，質疑當時的馬政府一手打房不給房貸寬限期，但另一手卻「放任國營事業給予寬限」。對此，曾銘宗今日發出聲明稿駁斥此說法，強調台肥既非金管會監理對象，依法不用向金管會申報；對於台肥公司聲稱，放款事前曾經金管會核准，曾銘宗表示，這是無稽之談，也請民進黨立委不要再亂抹黑、誤導社會大眾，若有心人士再造謠，不排除提告。

曾銘宗三點聲明如下：

一、 台肥公司能否放款，應依《公司法》第 15 條之規定辦理，「公司之資金，除有左列各款情形外，不得貸與股東或任何他人：一、公 司間或與行號間有業務往來者。二、公司間或與行號間有短期融通 資金之必要者。融資金額不得超過貸與企業淨值的百分之四十。」 台肥公司並非金融機構，不受金管會監理，是否放款與金管會業務無關。台肥公司聲稱，放款事前曾經金管會核准，係屬無稽之談，台肥公司內部管理及公司治理大有問題。

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二、 金管會顧立雄主委亦已於 11 月 7 日針對此事回應「...本案不用 金管會特許，台肥當初是仿建商做法，在銀行提供五成房貸之外， 多借二成的貸款給買家，是通案非個案」，並表示「...若台肥的講 法是要經過金管會同意，才會貸款給韓國瑜，這說法是魚目混珠， 金管會不能接受」，我們贊同顧主委的意見。