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又傳內鬥？「大熊」、「學姐」遭民眾黨轟行政不中立

又傳內鬥？「大熊」、「學姐」遭民眾黨轟行政不中立

2019-11-08 18:20聯合報 記者楊正海／台北即時報導

台北市政府副發言人、「學姐」黃瀞瑩傳出遭市府顧問劉嘉仁職場性騷擾，隨後又傳出此事涉及北市府內鬥，不料，近來又因北市觀傳局長劉奕霆與黃瀞瑩在台北電台節目中，邀請基進黨立委參選人陳柏惟擔任來賓，因陳柏惟所屬的基進黨與總統府祕書長陳菊關係良好，挑動黨內敏感神經，引發民眾黨內部分成員不滿。

每周三上線的「台北進行式」，由劉奕霆、黃瀞瑩擔綱主持，本周推出「學習講台語」，請陳柏惟上節目，

但節目一出，引起民眾黨部分人士不滿，認為若為了避免行政不中立爭議，沒有找民眾黨人士參加，但卻用市府資源，替其他黨參選人搶曝光，形容扯柯主席後腿。

對此，劉奕霆指出，這個節目主要是談台北市政推動，純粹是生活化議題，之前也曾邀請議員談同志婚姻合法化，這集的節目是台語教學，才找台語流利的陳柏惟上節目，沒有行政中立、和其他政治考量，外界不要過多揣測，這更無關什麼內鬥問題。

黃瀞瑩也說，她是以市府副發言人身分，擔任節目主持之一，談的是市政，節目單純是語言交流，都沒談到政治理念、政治議題，更也沒有替人造勢助選的意味。

據指出，一名黨務人士認為，若是台語教學，又無關政治，為何不能找民眾黨內人士參加，反而找其他黨的成員，對方又和陳菊關係良好，反而把沒資源曝光的民眾黨參選人排除在外， 不知道邏輯在哪。

台北市觀傳局長劉奕霆（圖）與台北市政府副發言人黃瀞瑩在台北電台節目中，邀請基進黨...
台北市觀傳局長劉奕霆（圖）與台北市政府副發言人黃瀞瑩在台北電台節目中，邀請基進黨立委參選人陳柏惟擔任來賓，挑動黨內敏感神經，引發民眾黨內部分成員不滿。圖／本報資料照片
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台北市觀傳局長劉奕霆與台北市政府副發言人、黃瀞瑩（圖）在台北電台節目中，邀請基進...
台北市觀傳局長劉奕霆與台北市政府副發言人、黃瀞瑩（圖）在台北電台節目中，邀請基進黨立委參選人陳柏惟擔任來賓，挑動黨內敏感神經，引發民眾黨內部分成員不滿。圖／本報資料照片
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民眾黨陳柏惟黃瀞瑩

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