又傳內鬥？「大熊」、「學姐」遭民眾黨轟行政不中立

2019-11-08 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



台北市政府副發言人、「學姐」黃瀞瑩傳出遭市府顧問劉嘉仁職場性騷擾，隨後又傳出此事涉及北市府內鬥，不料，近來又因北市觀傳局長劉奕霆與黃瀞瑩在台北電台節目中，邀請基進黨立委參選人陳柏惟擔任來賓，因陳柏惟所屬的基進黨與總統府祕書長陳菊關係良好，挑動黨內敏感神經，引發民眾黨內部分成員不滿。

每周三上線的「台北進行式」，由劉奕霆、黃瀞瑩擔綱主持，本周推出「學習講台語」，請陳柏惟上節目，

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但節目一出，引起民眾黨部分人士不滿，認為若為了避免行政不中立爭議，沒有找民眾黨人士參加，但卻用市府資源，替其他黨參選人搶曝光，形容扯柯主席後腿。

對此，劉奕霆指出，這個節目主要是談台北市政推動，純粹是生活化議題，之前也曾邀請議員談同志婚姻合法化，這集的節目是台語教學，才找台語流利的陳柏惟上節目，沒有行政中立、和其他政治考量，外界不要過多揣測，這更無關什麼內鬥問題。

黃瀞瑩也說，她是以市府副發言人身分，擔任節目主持之一，談的是市政，節目單純是語言交流，都沒談到政治理念、政治議題，更也沒有替人造勢助選的意味。