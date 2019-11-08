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蘇建榮撿到槍 重砲點名怒嗆韓國瑜

2019-11-08 17:37聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

針對國民黨總統參選人韓國瑜公開指控國稅局洩露相關個資，財政部長蘇建榮今天表示，請韓國瑜不要無的放矢，沒有任何證據就隨意指控盡忠職守、遵守法令的國稅局同仁，這不僅是汙衊，更抺煞文官體系長期行政中立的努力。

蘇建榮籲請韓國瑜，若有證據就拿出來，他願意進行調查，若沒有相關證據，請韓國瑜向所有國稅局同仁道歉。學者出身的蘇建榮過去給人個性溫和的印象，這次跳上火線回應韓國瑜，格外引發關注。

韓國瑜在臉書質疑，個人買賣不動產個資僅國稅局與建商知曉，但卻遭洩漏，在蘇建榮回嗆韓國瑜之前，財政部今天稍早發布新聞稿指出，稅捐機關長期遵守稅捐稽徵法相關規定，對納稅人課稅資料，絕對會善盡保密義務。

財政部長蘇建榮。本報資料照片
財政部長蘇建榮。本報資料照片
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