誰選後發大財？游淑慧：民進黨敢說蔡英文分回多少嗎

2019-11-08 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北即時報導



民進黨猛攻國民黨總統參選人韓國瑜7200萬元豪宅爭議，昨天三問韓國瑜，民進黨發言人李晏榕要韓國瑜承認自己就是一個披著庶民皮的權貴，選後發大財，真是穩賺不賠變億萬富翁的無本交易，蔡英文總統選舉補助款都是捐出給民進黨或做公益用途，歡迎大家去查證；台北市議員游淑慧要李沒有知識也要有常識，沒有常識也要有看電視！

游淑慧說，民進黨憑什麼質疑韓國瑜是貪圖總統大選的選舉補助款？回去看看你們自己的蔡英文吧！馬英九總統兩次總統選舉，共獲補助款共4.3億餘元，他根據總統副總統選舉罷免法的規定，「政黨推薦之候選人其補貼費用，應由該推薦之政黨領取」，因此，都由國民黨出面全額領取，沒有一毛錢是由馬總統個人所領取。

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而反觀蔡英文呢？分回多少？要回多少？游淑慧說，兩次總統大選，蔡英文總共拿了政府將近3億9千萬的選票補助， 民進黨敢不敢對外說總共必須分回蔡英文多少？堂堂一個民進黨的發言人，難道不知道根據「總統及副總統選舉罷免法 」，總統的選票補助款是由政黨來領取，不是候選人個人。而蔡英文才是那一個要求分回的人，2012年民進黨已坦承分回給蔡英文3分之2，但2016呢？2020年呢？

游淑慧，上述內容，法律有、新聞有 ，李晏榕還故意做此發言，民進黨還敢擺上新聞稿！到底是加重智障？還是加重誹謗？還是要以此來提醒蔡英文：這一次不要分這麼多？民進黨憑什麼質疑韓國瑜的總統選舉補助？ 先問問自己吧！蔡英文到底兩次總統大選到底分回了多少？這一次又要多少？我們無從知道 ；但蔡英文自己大發選舉財，不要覺得別人也是。如果真的選一次賺一億，這種公職人員真是人人稱羨 ！