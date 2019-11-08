中央托育補助延長恐要地方買單？侯友宜：我願意

2019-11-08 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北即時報導



新北市長侯友宜今下午赴新北市議會第3屆第2次定期會第4次會議，報告109年度新北市總預算案。新北市議員洪佳君質詢，昨中央政府宣布利多，0到2歲6000元托育補助要延長到3歲，按照分級新北市過去要分擔15％，地方政府是否有能力因應、要比照辦理嗎？侯友宜表示，雖然新北財政困難，但只要照顧小孩子，「我會說我願意負擔起這個責任」。

侯友宜坦言，他昨天也是看到媒體報導，才知道中央宣布延長補助，對補助誰負擔「還有點不太懂」。這6000元是中央全部買單？或按照往例新北市負擔其中15％，「目前為止，中央是沒有特別說明」，與衛福部也未事先聯繫。

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侯友宜表示，除了準公共化原本的補助，新北市也有加碼，送托私托多補助3000元及送托保母多補助2000元，若未來2到3歲延長補助也要新北市部分負擔15％，再加上若新北市加碼部分也延長到3歲，總共新北要多負擔1億4700萬。

洪佳君繼續質詢，究竟「中央請客地方買單」做不做？侯友宜表示，照顧小孩是我們永遠心中最重要的一塊，少子化再大的困難挑戰，財政在拮据都要承擔。