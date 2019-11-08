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毛主席應該會喜歡的學者？林環牆批林智群：品格低落

2019-11-08 14:36聯合報 記者林文義／台北即時報導

曾質疑總統蔡英文LSE博士論文的美國北卡大學經濟學系的副教授林環牆，日前在臉書發文，以亞洲四小龍這4年來每年經濟成長率的平均數，指出「台灣經濟其實沒有那麽強，而蔡英文政府並沒有把真相告訴台灣老百姓」，引來財經網美胡采蘋及律師林智群批評，林環牆今天重批林不僅無知於數值變動的概念，更嚴重的是曝露出品格的低落！

林智群不甘示弱，諷刺林環牆寫的東西可能是類似愛因斯坦相對論或哥白尼說地球是圓的，全世界只有他知道這個真理，我等凡夫俗子看不懂亂嘴也說不定。

林智群日前在臉出，曾質疑總統蔡英文LSE博士論文的美國北卡大學經濟學系的副教授林環牆在臉書發文，以亞洲四小龍這4年來每年經濟成長率的平均數，指出「台灣經濟其實沒有那麽強，而蔡英文政府並沒有把真相告訴台灣老百姓」。財經網美胡采蘋則批評，沒見過有人會把每年成長率加一加再平均，「真的很奇怪也很荒謬」。

林智群說，林環牆將亞洲四小龍從2016年到2019的經濟成長率相加後平均，第一名南韓（2.93%、3.20%、2.67%、2.1%）平均為2.7%，其次新加坡（3.0%、3.7%、3.1%、0.5%）平均為2.6%，第三名台灣（1.51%、3.08%、2.63%、2.53%）平均為2.4%，最後為香港（2.18%、3.84%、3.02%、-0.1%）平均2.2%。

他的想法是經濟成長率應該是看歷年曲線圖，可以看出歷年發展趨勢，將「歷年經濟成長率」用平均的方式呈現，真的是天才的作法！這種方式行得通的話，那中國文化大革命時期，1967年人均GDP成長率是「負8.1」，1968年人均GDP成長率是「負6.6」，1969年人均GDP成長率是「13.7」，1970年人均GDP成長率是「16.1」，平均起來，該段期間平均成長率為.775％，看起來還不錯耶！完全看不出來前面兩年因為政治活動導致經濟活動停擺的破壞痕跡耶！也看不出來後面兩年經濟活動之所以有高成長，是因為前面兩年的經濟活動讓數字盪到谷底的關係．．．，毛主席應該會喜歡這位學者的！

林環牆今天在臉書直指林智群律師也在胡扯，繼胡采蘋的胡扯文發表後，一位出身台大法律系的林智群律師也緊跟著在其臉書貼文胡扯指控本人。看來這位律師不僅無知於數值變動的概念，更嚴重的是曝露出品格的低落！

林環牆說，一個堂堂台大畢業的律師，沒有能力去理解一段期間平均經濟成長率的不同算法，反而粗暴地給予本人貼上標籤說：「毛主席應該會喜歡這位學者的！」台灣經濟過去四年的變動，跟中國文革時期如何可以類比？真是譬喻的不倫不類！林智群，相互尊重有這麼難嗎？你，經濟知識無知沒關係，但做為人的基本品格還是要顧的！希望下面這篇本人的貼文，對於你在經濟知識上的無知會有所改善！https://www.facebook.com/100008083983836/posts/3157108207901948?d=n&sfns=mo

對於林環牆的批評，林智群再打筆仗指出， 聽說北卡大林教授對他發言不高興，說他品格低落⋯⋯，其實他不是品格低落，只是愛講幹話而已，林博士覺得他說毛澤東會喜歡他，他不高興，他收回就是，畢竟他沒辦法觀落陰⋯⋯。

不過林博士講他經濟學無知，他是有點意見，他有修過經濟學，還念得不錯，當然沒有林博士那麼厲害，他是不敢跟林博士嘴經濟學的，只是林博士把經濟成長率「平均」，是統計分析方法的問題，不是經濟學的問題，他認為用的方法不對，也用了兩個例子證明了，用「平均數」處理經濟成長率，可能有失真問題，甚至林博士自己在2011年也反對這種作法，那他不知道他哪裡講錯了？

林智群說，當然經濟學是林博士專業，不過律師的專業就是挑毛病，誰說的對，大家會看，當然林博士寫的東西可能是類似愛因斯坦相對論，或哥白尼說地球是圓的，全世界只有他知道這個真理，我等凡夫俗子看不懂亂嘴也說不定，總之謝謝林博士的指教，那麼忙還抽空指正他，他很感謝！

美國北卡大學經濟學系的副教授林環牆。取自臉書
美國北卡大學經濟學系的副教授林環牆。取自臉書
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林智群蔡英文林環牆

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