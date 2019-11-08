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影／蘇貞昌：翁章梁「撒嬌」幫嘉縣爭取2億4000萬

2019-11-08 13:42聯合報 記者卜敏正／即時報導

行政院蘇貞昌今天到嘉義縣視查，中午到達山區竹崎鄉真武廟參拜，暢談蔡政府政績丶各項補助措施為立委陳明文拉票，他強調全台有62座橋梁應立即改建， 嘉義縣有10座丶需自付2億4000萬元，因為翁跟他「撒嬌」行政院將全數負擔。

蘇貞昌上午先到海區東石丶布袋視察，中午到達嘉義縣竹崎鄉真武廟參拜丶致贈香油錢，隨後由陳明文丶嘉義縣前縣長張花冠等人陪同，像在地鄉親暢談政績及農業丶幼兒等各項補助計畫，並說明將全額補助嘉義縣10座橋梁改建。

蘇貞昌說，嘉義縣臥龍橋等1座橋梁須全面更新，需要3億2000萬元，嘉義縣要自行負擔2億4000萬元，但縣長翁章梁很會「撒嬌」 向他反映嘉義縣沒有錢，他考慮後決定， 這筆錢全數由行政院承擔，將全數負擔嘉義縣的10座橋梁改建補助款。

蘇貞昌（中）今天由陳明文（右）張花冠（左）陪同，到竹崎真武廟參拜。記者卜敏正/攝...
蘇貞昌（中）今天由陳明文（右）張花冠（左）陪同，到竹崎真武廟參拜。記者卜敏正/攝影
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蘇貞昌（中）今天由陳明文（左）張花冠（右）陪同，到竹崎鄉暢談政府利多丶補助政策。...
蘇貞昌（中）今天由陳明文（左）張花冠（右）陪同，到竹崎鄉暢談政府利多丶補助政策。記者卜敏正/攝影
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蘇貞昌（中）今天由陳明文（左三）張花冠（右二）陪同，到嘉義縣竹崎鄉暢談政府利多丶...
蘇貞昌（中）今天由陳明文（左三）張花冠（右二）陪同，到嘉義縣竹崎鄉暢談政府利多丶補助政策。記者卜敏正/攝影
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嘉義行政院蘇貞昌

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