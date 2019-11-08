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公務員批韓被罰寫3千字心得 陳其邁：應顧及公務員尊嚴

2019-11-08 13:03聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

行政院副院長陳其邁今天訪視內惟埤自然生態園區水環境營造工程，被問及在代理高雄市長期間，是否曾要求公務員寫報告？他表示，應該沒有吧！不能說因為政治立場不一樣，就要求公務員做政治表態，還是要顧慮到公務員的尊嚴。

罷韓團體12月21日要在高雄舉行「1221Wecare台灣大遊行」，曾是去年「weCARE高雄大氣球遊行」主要的陳其邁會不會參加？對此，陳其邁的回答很保守，指「這個是民間的活動，我們都尊重市民意見的表達。」並提醒韓國瑜應該要多花一點時間在市政上，假如市政能夠讓人民滿意，自然而然就會支持市政建設。假如市長也不在家，畢竟很多重要決策還是要市長決定，市政推動又不能讓市民滿意，自然而然就會有反彈的聲音表達。

「真的是苦口婆心勸他！」陳其邁說，還是要勸勸韓市長應該要多花一點時間在兌現競選承諾，多花一點時間關心高雄市民，否則市民找不到市長，市政推動一些政見又沒有辦法落實，不論對韓市長或是高雄市來講都非常不好。

媒體課問陳其邁在當高雄市代理市長時，應該沒有叫公務員寫過心得報告吧？陳其邁說，應該沒有吧！不能說因為政治立場不一樣，就要求公務員做政治表態，這是「行政中立法」的規定。雖然不曉得說到底發生什麼事情，因為都是媒體報導，但基本的原則就是，還是要顧慮到公務員的尊嚴，讓他們能夠有尊嚴的執行法律、執行政策的推動。若要求人家跟他意見不一樣時，就做政治表態或者是做其他政治上不同的行政處分，恐怕都會有適法的疑慮。

行政院副院長陳其邁（左二）訪視內惟埤自然生態園區水環境營造工程。記者兩如宜／攝影
行政院副院長陳其邁（左二）訪視內惟埤自然生態園區水環境營造工程。記者兩如宜／攝影
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行政院副院長陳其邁（中）訪視內惟埤自然生態園區水環境營造工程。記者兩如宜／攝影
行政院副院長陳其邁（中）訪視內惟埤自然生態園區水環境營造工程。記者兩如宜／攝影
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公務員陳其邁高雄市

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