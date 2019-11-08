蘇貞昌布袋建德宮參拜 推托育及老年補助

2019-11-08 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／嘉義縣即時報導



行政院長蘇貞昌今天偕同布袋鎮長陳鳳梅、立委蔡易餘、議員蔡瑋傑等人，到嘉義縣布袋過溝建德宮參拜，提及蔡英文總統日前拋出的育兒補助，以及未來的老人補助，希望能幫年輕人、老年人減少負擔。

在蘇貞昌說話的同時，旁邊兩個月大的小男嬰也舉起雙手，似乎認同蘇說的話，讓蘇貞昌直呼，想抱抱，也有人跟蘇說，他當阿公之後變慈祥了，不再是嚴厲院長，還有蜻蜓也飛到蘇貞昌的麥克風上，彷彿也在聽他說的話。

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蘇貞昌表示，昨天蔡英文總統在他女兒蘇巧慧的場子上說的托育補助，指的是目前政府為0到2歲以下的幼兒，提供每個月提供6千元的補貼，而未來也將有可能延伸至6歲幼童，讓蘇巧慧感嘆太早生。

至於老人補助，則是明年只要年長者到長照中心或安養中心，政府將從12萬元的長照費用中，補助6萬元，至於詳細的部分都還在討論中，他表示，這些育兒補助及老人補助，讓年輕人及年長者安心。