蘇貞昌布袋建德宮參拜 推托育及老年補助
2019-11-08 12:40
聯合報 記者陳玫伶
／嘉義縣即時報導
行政院長蘇貞昌今天偕同布袋鎮長陳鳳梅、立委蔡易餘、議員蔡瑋傑等人，到嘉義縣布袋過溝建德宮參拜，提及蔡英文總統日前拋出的育兒補助，以及未來的老人補助，希望能幫年輕人、老年人減少負擔。
在蘇貞昌說話的同時，旁邊兩個月大的小男嬰也舉起雙手，似乎認同蘇說的話，讓蘇貞昌直呼，想抱抱，也有人跟蘇說，他當阿公之後變慈祥了，不再是嚴厲院長，還有蜻蜓也飛到蘇貞昌的麥克風上，彷彿也在聽他說的話。
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蘇貞昌表示，昨天蔡英文總統在他女兒蘇巧慧的場子上說的托育補助，指的是目前政府為0到2歲以下的幼兒，提供每個月提供6千元的補貼，而未來也將有可能延伸至6歲幼童，讓蘇巧慧感嘆太早生。
至於老人補助，則是明年只要年長者到長照中心或安養中心，政府將從12萬元的長照費用中，補助6萬元，至於詳細的部分都還在討論中，他表示，這些育兒補助及老人補助，讓年輕人及年長者安心。
蘇貞昌也表示，他已經是第二次擔任行政院長，之前因為民進黨的立委不多，政策經常推不過，但在這次民進黨立委過半之後，有立委蔡易餘、陳明文在面對立法院國民黨立委丟水球攻擊時，用身軀擋下才能通過，讓這些前瞻經費福利民眾。
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