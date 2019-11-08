避免南方澳斷橋重演 蘇貞昌提公共工程履歷制三措施
2019-11-08 12:36
聯合報 記者魯永明
／嘉義縣即時報導
宜蘭南方澳斷橋事件，造成重大死傷慘劇，行政院長蘇貞昌上午在嘉義縣說，行政院痛定思痛，提出今後橋梁等重大公共工程，要比照農產品履歷採履歷制； 另比照車輛保養，建立維護ＳＯＰ作業標準規範；公共工程整體規畫要有遠見，以及因地制宜考量。
蘇貞昌是在視察東石鄉危橋臥龍橋，聽取簡報結束，說明南方澳斷橋事件後三項制度性檢討改善方案，他說，今天南方澳斷橋事件逾1個月，行政院遵照總統蔡英文行的安全指示，總體檢全國108座橋梁，其中62座需急迫要馬上做，或1年要做的，地方有困難，中央負擔，儘快推動。
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南方澳斷橋事件，讓行政院痛定思痛，他宣布，今後不管中央或地方，對橋梁等重大公共工程，要比照農產品履歷，採履歷制，由誰設計、興建施工、管理及使用，都要詳細記載，有履歷，就像農產品履歷制一樣，可以追溯源頭，現在已經進入履歷時代，農產品都要有履歷，更何況公共工程。
另對公共工程維護，要比照車輛保養，有車輛保養紀錄，建立公共工程維護ＳＯＰ作業標準規範；第三項是公共工程，尤其重大公共工程，整體規畫要有遠見，以及因地制宜考量； 蘇貞昌強調，公共工程建設不分藍綠，路橋都會留下來，人民天天使用，與人民福址有關，因為經濟發展稅收增加，中央才有錢推動公共建設，這是全民共同努力合作的成果。
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