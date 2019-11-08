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批10青年政見全跳票 國民黨：蔡英文會賣芒果乾與芭樂

2019-11-08 12:13聯合報 記者周志豪／台北即時報導

2020總統大選倒數，青年選票成藍綠搶攻關鍵。國民黨上午舉辦記者會，批評盼連任的蔡英文總統不只很會賣芒果乾，還很會賣芭樂，整理兩次競選總統10項青年政見全部跳票，呼籲青年覺醒，「民進黨不倒，青年不會好」。

國民黨文傳會副主委黃子哲表示，蔡英文曾主張學貸由政府擔保，但目前單保的還是學生本身；蔡曾主張提供青年千億創業基金，要給年輕人回鄉創業打拚，現在付之闕如；蔡曾主張青年起薪3萬元，現在只有2萬3800元，僅吳音寧、口譯哥與林飛帆達標。

黃子哲說，蔡英文曾宣示要蓋20萬戶社會住宅，現在只蓋3萬多戶，其中很多還是馬政府時期規劃；蔡英文過去主張投票年齡降到18歲，完全執政3年也沒有做到；蔡曾說要因應共想經濟變革，至今「說一套、做零套」。

黃子哲也點名，蔡英文曾承諾推青年就業儲蓄，每年5千人先工作再就學，現在成效每年不到千人；蔡說要解決少子化問題，但執政3年出生率逐年下降，少1萬6944個出生人數；蔡曾說年輕人可對她拍桌，現在說她聽到後就不要再繼續大聲。

黃子哲批評，民進黨政府喜歡用數字或平均數誤導民眾，像是說青年年所得平均薪資達54萬，但實際上扣掉物價指數後，可支配所得只剩39萬多；政府說勞工平均薪資約4萬9千元，但中位數只有3萬9千元，蔡政府的數據與民眾感受差距很大。

國民黨總統參選人韓國瑜策略小組成員員戴錫欽表示，投資年輕人就是投資國家未來，所以韓除主張學貸免息政策，協助有意願、有能力學生出國當交換生；同額補貼低薪35歲以下青年勞工「自提退休金」入勞工「個人勞退專戶」，照顧退休生活。

戴錫欽表示，國民黨提出包含「提高薪資執行特別條例草案」的青年政策，比民進黨力主的中共代理人法案重要太多，民進黨若有誠意，應一同推動，共同為這項對年輕人有利的法案努力，不要再讓青年低薪問題原地踏步。

青年蔡英文民進黨

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