余天：全力協助市府為三重解決停車問題
2019-11-08 11:52
聯合報 記者施鴻基
／新北即時報導
立委余天今天邀請新北市府、公路總局會勘三重玫瑰停車場，表示7個多月任內已爭取興建興華、信義和重傷停車場，也推動玫瑰停車場改建為立體停車場，並強調一定要爭取設置三重交流道，紓解三重停車、塞車問題。
余天今天邀請公路總局副局長許鉦漳、市府交通局主任秘書朱建全、市議員陳啟能、彭佳芸和在地里長參加會勘，展示任內成績。
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「三重很大的問題是停車位不夠」余天說，三重有40萬人口，汽車9萬2205輛，但停車位只有4萬7498格，嚴重不足，加上建築大多是40、50年老屋，巷弄狹窄，萬一發生事情該怎麼辦？
他說，補選後上任7個多月來，已經爭取中央補助4億5千多萬經費，興建興華、信義和重陽公園地下停車場，都是利用前瞻計畫和市府合作，預定明年施工，可為三重增加716個汽車停車格、150個汽車停車格，只要市府許可、規畫出來，就會協助爭取經費。
未來市府規畫玫瑰立體停車場，余天也承諾會全力協助。他說，「蘇院長等於好像我的兄弟一樣，小英總統叫我余大哥，這樣還爭取不到是要怎樣」？
另外地方期盼的三重交流道，余天表示，只等市府找到地建交流道，應該很快就能啟動。
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