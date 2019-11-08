韓國瑜遭爆買豪宅 黃偉哲：「白胖」只住公寓

2019-11-08 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ／台南即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜日前稱藍營「黑黑瘦瘦」、蔡英文總統及綠營首長「白白胖胖」說引發爭議，如今遭爆曾在台北南港購買7200萬元豪宅，曾被韓點名「白白胖胖」的台南市長黃偉哲今天受訪時說，他沒有豪宅，只有「好宅」公寓，任何參選公職者財務狀況一向是受矚目焦點。

韓國瑜昨天說，他和妻子8年前合力購買預售房屋，即使就任北農職務仍無法負擔，所以將預售屋買賣合約權利轉售，一個單純合法的買賣權利轉售，居然在選舉期間遭到公開，侵害個人資料。民進黨立委接力追擊，稱韓國瑜施壓建案業主台肥。

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黃偉哲今天受訪時表示，參選任何公職，小至里長、大至總統，財務狀況一向是受矚目焦點，韓市長買房子後來售出，雖然現在不在他名下，但大家也好奇當初他取得以及賣掉的過程，另外，台肥為何從拒絕又轉為接受，中間過程大家也好奇。