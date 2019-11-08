卓榮泰輔選郭國文：立委補選擋下韓流，連任定要成功

2019-11-08 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南即時報導



民進黨主席卓榮泰陪同台南第二選區立委參選人郭國文到麻豆市場掃街拜票，卓榮泰指出，今年3月郭國文在補選中成功的抵抗韓流，對選情的翻轉功不可沒，且他就任後積極任事，除了服務鄉親選民外，也是國會戰將；尤其他在艱困的選舉中脫穎而出，對台南市民的服務熱忱也不會改變，因此賦予他衛冕成功的責任，繼續在立法院替台南鄉親服務。

對於台南市立委第二選區的選情，卓榮泰指出，今年3月郭國文在補選中成功的抵抗寒流，對選情的翻轉功不可沒，且他就任後積極任事，除了服務鄉親選民外，也是國會戰將；尤其他在艱困的選舉中脫穎而出，這次選區改變但對台南市民的服務熱忱不會改變，一年選兩次是非常艱苦的衛冕者，但也賦予他衛冕成功的責任，繼續在立法院替台南鄉親服務。

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郭國文表示，兩次對手截然不同，上次對手擅長空軍 這次對手是陸軍，不論是組織或是財力雄厚，將採取地對地的方式直接面對，也會加上空軍因應。今天也有青年軍戴上郭國文面罩當分手沿途拜票。