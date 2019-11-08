固綠營基本盤 蘇貞昌近半年送嘉義縣近8億元紅包

2019-11-08 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣即時報導



總統立委大選逼近，選戰加溫，民進黨完全執政近18年嘉義縣，面對韓國瑜「韓流」攻勢，為守住6成得票率，衝高選票，縣長翁章梁及拚連任的立委陳明文、蔡易餘，除聯合總統蔡英文造勢「打政績牌」，還找行政院長蘇貞昌發送建設紅包，半年多蘇已送嘉縣近8億元。

去年九合一選舉，綠營因縣長初選險些鬧分裂，加上陳明文與前縣長張花冠撕破臉，前副縣長吳芳銘退黨選縣長，雖翁章梁當選，但得票率跌破6成，選後黨政高層整合，議長張明達及張花冠歸隊團結。

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但面對「韓流」攻勢，以及年改、一例一休等引發民怨政策，又發生陳明文高鐵丟失300元行李機疑雲，海區有國民黨強棒、立委參選人王啟澧挑戰蔡易餘；山區有退出民進黨前立委林國慶、國民黨勇將許能通，向陳明文叫陣，要「打破明文規定」，選戰激烈。

綠營內部評估，總統及立委選情雖樂觀穩定，但面對擅長「打空戰」的韓家軍，綠營不敢掉以輕心，除打組織戰成立各鄉鎮市後援會，展開家戶拜票，並打政績牌，撒建設資源「綁椿」。

蘇貞昌4月12日到鹿草鄉視察老人食堂，就豪氣大發紅包，對翁章梁提出各項補助申請，爽快答應說，他帶紅包來，無論社區活動中心修繕1億7千餘萬，道路修繕需2億5千萬補助統統答應，後續還要縣府努力，依規定取得相關同意書提申請，他會努力找錢。