少將沒事少校重罪 藍批私菸案辦小不辦大

2019-11-08 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ／台北即時報導



國民黨立法院黨團上午由總召曾銘宗（中）針對私菸案召開記者會，批蔡政府對此案辦小不辦大，少將輕放少校重罰，不符合司法正義。記者葉信菉／攝影 分享 facebook 總統府私菸案第二波偵結，少將林國欽等27人緩起訴，超買菸品的特勤，處以罰鍰，不負刑事責任。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天舉行記者會，批評這是少校重罪、少將輕放，難道上萬條香菸的走私案是一個小小少校所能為？總統府高官無人負起政治責任，國民黨團要求，總統府秘書長陳菊下台負責。

總統府私菸案爆發在今年7月，蔡英文總統此次任期內最後一次出訪返國時，遭調查局人員扣留裝載香菸的貨車，由時代力量立委黃國昌揭露此案，後證實總統此行出訪隨行人員共購買超過一萬條香菸。

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第一波私菸案8月23日偵結，台北地檢署依違反貪汙治罪條例及違反稅捐稽徵法等罪，起訴國安局少校吳宗憲、張恒嘉、前華航副總邱彰信等13人；昨天再對永和警衛室少將林國欽、特勤張嘉玲等訂菸大戶27人做第二波偵結，依違反稅捐稽徵法處分緩起訴。

曾銘宗指出，由兩波偵結可看出，蔡政府辦小不辦大，是道地的雙重標準。吳宗憲沒有抽菸習慣，從頭到尾只買一條香菸，只靠他一人如何進行如此龐大的走私香菸案，檢調查到最後，只靠一位少校承擔完全責任，已引發民眾質疑與不滿。

國民黨立委賴士葆指出，這是政治辦案，不是司法辦案，司法界特別是檢方正在淪陷中，人人搶當法務部次長蔡碧仲，此案凸顯「親疏有別、看人辦案」。國民黨立委費鴻泰說，民進黨立委陳明文的300萬元在高鐵上失而復得，「說沒事就沒事」，整個檢調系統無人清查是否涉及洗錢。

賴士葆說，吳宗憲現在被檢方依走私起訴，極可能是10年以上重罪，他呼籲，吳宗憲發揮道德勇氣，轉當汙點證人，還原私菸案全貌。