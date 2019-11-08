韓國瑜質疑國家機器爆買房個資 蘇貞昌：不必疑神疑鬼

2019-11-08 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣即時報導



行政院長蘇貞昌上午到嘉義縣視察，針對國民黨總統參選人韓國瑜買賣房子存證信函有洩露的情形，藍營質疑國家機器介入；蘇說，這件事情是周刊爆料，周刊也發表聲明，他們有監督公眾人物，尤其是總統參選人的社會責任，所以韓國瑜也不必疑神疑鬼，又重講，就像所謂汽車裝竊聽器一樣，反而是自己把被質疑的事情講清楚。

另針對媒體提問關於台肥借貸給韓國瑜到底有沒有施壓？蘇說「對於相關的事情，我特別督管政府各部門，如果有任何不法，政府絕對不容，但對於個人怎麼樣的情況，尤其韓國瑜一直講自己庶民，現在落差這麼大，是他自己要向社會解釋清楚。」

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另針對媒體提問行政院有拍板定案，毒品吸毒者可以送醫療或怎麼樣，會不會鼓勵吸食毒品更氾濫？蘇說，從蔡總統上任以來，就對於緝毒、反毒用心用力，而且從方方面面來防止，對於製毒、運毒、販毒都加重非常強、重的刑罰，並且用各種方法投入資源、經費來反毒。對於吸毒，因為情況有百百種；對於使用各種毒品，他的層次也有不同，所以法律的規定是方方面面，輕重等級、處理的方法也有不同，這都是要由專家、法律的專業，跟立法院來決定。