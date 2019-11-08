蘇貞昌送嘉義縣9座老舊危橋改建費 近4億大紅包
2019-11-08 10:46
聯合報 記者魯永明
／嘉義縣即時報導
行政院長蘇貞昌上午視察嘉義縣沿海東石鄉臥龍橋，聽取縣府簡報「特殊風險橋梁」改建計畫，縣府財政困難，蘇答應全額補助7鄉鎮共9座特殊風險橋梁共3億8771萬元。
蘇貞昌由縣長翁章梁、立委蔡易餘等陪同視察，宜蘭南方澳斷橋事件後，老舊危橋安全受民眾關切，去年823水災重創嘉縣沿海，地方人士向蔡易餘建議爭取中央補助改建交通要道臥龍橋，蘇視察同意補助，回應地方民意，力挺蔡易餘。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
縣府提出亟待改建，需中央全額補助橋梁如下；東石鄉臥龍橋；中埔鄉裕民橋；水上鄉潭上橋、下庄尾橋；布袋鎮龍宮橋、江菜橋；大埔鄉久恭橋；番路鄉濁水溪橋，合計3億8771萬元經費，以臥龍橋1億1822萬元最多，地方要配合款2億4千萬元。
蘇答應全額補助，他強調，橋梁改建無關選舉，首長民代有任期，路橋久遠，人民天天使用，以人民利益福利為重，他說，南方澳斷橋至今，全國危橋檢測完成，啟動全國老舊橋梁檢測，今後建橋要有履歷，按 規範施工，確保工程品質，他認為臥龍橋才使用20多年，當初設計及施工方法有問題。
縣府建設處長林聰利簡報說，全縣1116座橋梁，每年定期檢測1次，今年檢測555座，依據裂損購件維修急迫性分類，屬1年內應維修改善共137座，編改善費1800萬元，經評估有臥龍橋等9座特殊風險橋梁亟需改建。
臥龍橋齡21年，長寬各900、10.8公尺、位處地層下陷區，橋梁底過低，通水斷面嚴重不足，加劇劣化，屬感潮河段橋梁，大梁預力鋼鍵腐蝕，改建含引道預算1億1822萬元。
留言