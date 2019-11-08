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蘇貞昌送嘉義縣9座老舊危橋改建費 近4億大紅包

2019-11-08 10:46聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

行政院長蘇貞昌上午視察嘉義縣沿海東石鄉臥龍橋，聽取縣府簡報「特殊風險橋梁」改建計畫，縣府財政困難，蘇答應全額補助7鄉鎮共9座特殊風險橋梁共3億8771萬元。

蘇貞昌由縣長翁章梁、立委蔡易餘等陪同視察，宜蘭南方澳斷橋事件後，老舊危橋安全受民眾關切，去年823水災重創嘉縣沿海，地方人士向蔡易餘建議爭取中央補助改建交通要道臥龍橋，蘇視察同意補助，回應地方民意，力挺蔡易餘。

縣府提出亟待改建，需中央全額補助橋梁如下；東石鄉臥龍橋；中埔鄉裕民橋；水上鄉潭上橋、下庄尾橋；布袋鎮龍宮橋、江菜橋；大埔鄉久恭橋；番路鄉濁水溪橋，合計3億8771萬元經費，以臥龍橋1億1822萬元最多，地方要配合款2億4千萬元。

蘇答應全額補助，他強調，橋梁改建無關選舉，首長民代有任期，路橋久遠，人民天天使用，以人民利益福利為重，他說，南方澳斷橋至今，全國危橋檢測完成，啟動全國老舊橋梁檢測，今後建橋要有履歷，按 規範施工，確保工程品質，他認為臥龍橋才使用20多年，當初設計及施工方法有問題。

縣府建設處長林聰利簡報說，全縣1116座橋梁，每年定期檢測1次，今年檢測555座，依據裂損購件維修急迫性分類，屬1年內應維修改善共137座，編改善費1800萬元，經評估有臥龍橋等9座特殊風險橋梁亟需改建。

臥龍橋齡21年，長寬各900、10.8公尺、位處地層下陷區，橋梁底過低，通水斷面嚴重不足，加劇劣化，屬感潮河段橋梁，大梁預力鋼鍵腐蝕，改建含引道預算1億1822萬元。

行政院長蘇貞昌(左二)由嘉義縣長翁章梁及立委蔡易餘等陪同視察沿海東石鄉臥龍橋。記...
行政院長蘇貞昌(左二)由嘉義縣長翁章梁及立委蔡易餘等陪同視察沿海東石鄉臥龍橋。記者魯永明／攝影
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行政院長蘇貞昌(左)由嘉義縣長翁章梁(左二)立委蔡易餘(右二)等陪同視察沿海東石...
行政院長蘇貞昌(左)由嘉義縣長翁章梁(左二)立委蔡易餘(右二)等陪同視察沿海東石鄉臥龍橋。記者魯永明／攝影
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行政院長蘇貞昌(左)由嘉義縣長翁章梁(左二)立委蔡易餘(右二)等陪同視察沿海東石...
行政院長蘇貞昌(左)由嘉義縣長翁章梁(左二)立委蔡易餘(右二)等陪同視察沿海東石鄉臥龍橋。記者魯永明／攝影
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蔡易餘斷橋東石蘇貞昌

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