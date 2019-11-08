【重磅快評】美中貿易協議的新變數

2019-11-08 09:59 聯合報 主筆室



關於美中貿易協議是否談成，最近這幾天的訊息非常混亂；先是美方放出以選擇愛荷華州，作為雙方召開高峰會，簽署協議的新地點，但是中方一直沒有表態是否贊同，這就表示談的並不順利，無法確認高峰會，然後就傳出十一月簽不成了，高峰會延到十二月，地點也改到歐洲。

究竟發生了甚麼事？有沒有可能連「第一階段」的貿易協議可能都會告吹？

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從北京立場來看，如果第一階段雙方要各退一步，中方同意增購美國農產品，並做出保護智慧財產權的新承諾，華盛頓也應該採取對等行動，取消已加徵關稅，而不是單單收回未來還將加徵關稅的威脅。

中方具體要求川普政府取消9月開始實施對1,100億美元商品加徵的關稅，同時降低去年開始對約2,500億美元商品加徵的關稅（目前稅率25%），其實這是合情合理的，若要北京放棄手中的籌碼，恢復對美國農產品的採購，美國也必須讓步，放棄加徵關稅的籌碼。

但是問題是，美國對中方目前的讓步並不滿意，還有諸多結構性改革的要求，包括對國營企業的補貼問題，匯率操縱問題等等，如果現在川普虎頭蛇尾，鳴金收兵，一年多貿易戰打下來，美國企業界與農業已經哀鴻遍野，竟如此就草草結束，內部對川普的批評恐怕會非常嚴厲。

進一步說，如果美國要繼續在第二階段與第三階段，對中國施壓，沒有了關稅作為手段，要怎麼談的下去？

從中方而言，五月協議胎死腹中，就是因為美國得寸進尺，不僅不放棄增加關稅為手段，還要在協議中放入監督執行機制，這些都是中方強烈反對抵制的項目，中國權威博客陶然筆記上周六透露，「對中方而言，最終取消全部加徵關稅是從未改變也不會改變的核心關切，即使是階段性協議，這一核心關切也應得到體現。」

這就是此刻僵持的焦點。

不過七日似乎出現突破，中國商務部表示，中美兩國同意隨協議進展，「分階段」取消加徵關稅，若雙方達成第一階段協議，應依協議內容同步等比率取消已加徵關稅，外電也引述不願具名的美國官員證實，美中同意隨協議進展，分階段取消加徵關稅的計畫。

但是消息一出，就有白宮官員對外放話表示，取消關稅會使美國失去談判籌碼，行政部門內部有歧見，也面臨外部顧問的強烈反對。

現在看起來，這場拉鋸戰還沒有結束，究竟年底前協議是否簽的下來，還有變數。