親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

首里城大火初檢討：不裝灑水器？「消失5小時」的謎團

為了一個宴會廳...JR東日本租下六福皇宮險破局爆內幕

【重磅快評】美中貿易協議的新變數

2019-11-08 09:59聯合報 主筆室

關於美中貿易協議是否談成，最近這幾天的訊息非常混亂；先是美方放出以選擇愛荷華州，作為雙方召開高峰會，簽署協議的新地點，但是中方一直沒有表態是否贊同，這就表示談的並不順利，無法確認高峰會，然後就傳出十一月簽不成了，高峰會延到十二月，地點也改到歐洲。

究竟發生了甚麼事？有沒有可能連「第一階段」的貿易協議可能都會告吹？

北京立場來看，如果第一階段雙方要各退一步，中方同意增購美國農產品，並做出保護智慧財產權的新承諾，華盛頓也應該採取對等行動，取消已加徵關稅，而不是單單收回未來還將加徵關稅的威脅。

中方具體要求川普政府取消9月開始實施對1,100億美元商品加徵的關稅，同時降低去年開始對約2,500億美元商品加徵的關稅（目前稅率25%），其實這是合情合理的，若要北京放棄手中的籌碼，恢復對美國農產品的採購，美國也必須讓步，放棄加徵關稅的籌碼。

但是問題是，美國對中方目前的讓步並不滿意，還有諸多結構性改革的要求，包括對國營企業的補貼問題，匯率操縱問題等等，如果現在川普虎頭蛇尾，鳴金收兵，一年多貿易戰打下來，美國企業界與農業已經哀鴻遍野，竟如此就草草結束，內部對川普的批評恐怕會非常嚴厲。

進一步說，如果美國要繼續在第二階段與第三階段，對中國施壓，沒有了關稅作為手段，要怎麼談的下去？

從中方而言，五月協議胎死腹中，就是因為美國得寸進尺，不僅不放棄增加關稅為手段，還要在協議中放入監督執行機制，這些都是中方強烈反對抵制的項目，中國權威博客陶然筆記上周六透露，「對中方而言，最終取消全部加徵關稅是從未改變也不會改變的核心關切，即使是階段性協議，這一核心關切也應得到體現。」

這就是此刻僵持的焦點。

不過七日似乎出現突破，中國商務部表示，中美兩國同意隨協議進展，「分階段」取消加徵關稅，若雙方達成第一階段協議，應依協議內容同步等比率取消已加徵關稅，外電也引述不願具名的美國官員證實，美中同意隨協議進展，分階段取消加徵關稅的計畫。

但是消息一出，就有白宮官員對外放話表示，取消關稅會使美國失去談判籌碼，行政部門內部有歧見，也面臨外部顧問的強烈反對。

現在看起來，這場拉鋸戰還沒有結束，究竟年底前協議是否簽的下來，還有變數。

川普北京華盛頓

相關新聞

不能讓狗屁倒灶的人選上元首？ 她批蔡碧仲別玷污這兩字

2019-11-07 10:36

公投缺失遭彈劾 陳英鈐：歸咎我1人不合理

2019-11-08 00:14

國民黨不分區立委明申請截止 傳民眾黨出手挖角遺珠

2019-11-07 21:41

扁：明年「安習會」可能簽署第五份日中政治文件

2019-11-07 20:54

阿扁爆中日將簽文件支持香港一國兩制 提醒蔡英文因應

2019-11-07 20:38

談東奧正名公投沒過 扁：藍綠政治汙染體育的結果

2019-11-07 20:37

陸委會：國人申領大陸旅遊證件 不會註銷戶籍

2019-11-07 19:39

王金平願輔選藍委 拒輔選總統

2019-11-07 19:07

惠台資金難匯回 綠委促加強宣導

2019-11-07 19:04

ISO列台灣為中國的一省 外交部：持續要求更正不當稱謂

2019-11-07 18:59

0-6歲補助不乾不脆 家長哭哭：郭董為何不選總統？

2019-11-07 18:49

太陽花國賠案 柯文哲：若沒轉移到員警身上傾向不上訴

2019-11-07 18:37

【重磅快評】韓國瑜敢動陳菊的人事 就是掀文化大革命？

2019-11-07 17:57

幫行政院「槍響後繼續投籃」中選會主委被彈劾

2019-11-07 17:52

蔡碧仲發言惹議 藍：影響查賄中立

2019-11-07 17:19

陳水扁增發聲管道 新設官Line

2019-11-07 15:33

去年1124辦理公投失當 中選會前主委陳英鈐被監院彈劾

2019-11-07 15:27

地方公投綁大選？學者不看好

2019-11-07 15:09

地方公投綁大選 北市府：與母法牴觸 條文恐無效

2019-11-07 14:36

藍議員提修北市公投法 學者：可試行電子連署

2019-11-07 14:34

「中央不做台北來做」藍議員提案地方公投綁大選

2019-11-07 14:30

國會問政數據 兩黨不分區表現佳

2019-11-07 13:46

政院拍板提修法 吸毒送治療者可寫悔過書處置

2019-11-07 13:42

日台交流協會新代表泉裕泰打招呼：特別喜歡牛肉麵

2019-11-07 13:36

蔡總統：加速增辦幼幼班 托育補助可繼續到3歲

2019-11-07 12:43

勞保年改只延後2年破產 立委批：讓問題無限期延宕

2019-11-07 12:39

參選總統遭阻回頭挺韓國瑜？ 王金平：幫他做好市長

2019-11-07 12:39

不讓狗屁倒灶的人當元首 作家：蔡碧仲暗指現任元首？

2019-11-07 12:24

蔡碧仲批候選人矇混 藍黨團要他下台回去當律師

2019-11-07 12:19

ISO 3166用「中國一省」代稱台灣 監院要求行政院檢討

2019-11-07 12:12

文化部組織擬大改造 新增文化產業署、博物館司

2019-11-07 11:57

影／韓國瑜參訪教養院 感念天主教對台灣的貢獻

2019-11-07 11:46

國小人事主任批韓惹議 市府：他已違背行政中立

2019-11-07 11:41

藍營提案地方公投綁大選 北市府：和母法牴觸條文無效

2019-11-07 11:26

影／頭流血高雄議員劉德林反擊 按鈴告3綠議員傷害

2019-11-07 11:20

空總計畫核定竟今天才送到 預算遭立委凍千萬

2019-11-07 10:44

呂秀蓮退選總統 台師大教授：呂是人民厭惡藍綠洩憤出口

2019-11-07 09:57

最低工資法遭批「最低便當法」 勞長：不尊重基層勞工

2019-11-07 09:32

【重磅快評】蔡政府要拆了既有公共工程執行制度？

2019-11-07 09:14
看更多

熱門文章

韓國瑜買房爭議？ 朱立倫：只能笑他買房付不起房貸

2019-11-07 11:34

【重磅快評】韓國瑜敢動陳菊的人事 就是掀文化大革命？

2019-11-07 17:57

誰外洩韓國瑜購屋資料？蔡正元高度懷疑來源是這

2019-11-08 00:02

是你會買嗎？韓國瑜豪宅案 苦苓點出十問

2019-11-08 08:27

打人房事…綠營慣用伎倆？當年他被抹黑 下場極慘

2019-11-08 08:00

林俊憲：台肥原拒借1400萬 韓國瑜找政治人物喬

2019-11-07 10:28

空軍三型主力戰機今年故障次數誰最高？竟是它

2019-11-07 17:34

參選總統遭阻回頭挺韓國瑜？ 王金平：幫他做好市長

2019-11-07 12:39

日媒：台海危機後 台灣研發準中程彈道飛彈

2019-11-07 11:04

幫「喬」豪宅？黃珊珊：陳情人非韓國瑜、李佳芬

2019-11-07 19:41

「宋楚瑜強多了」 媒體人分析：韓國瑜恐淪老三

2019-11-07 14:21

兩年編千億補勞保 韓國瑜再拋勞退、勞保、就保三箭

2019-11-07 15:35

管碧玲：韓國瑜說了大謊 連韓冰都拖累

2019-11-07 11:55

蔡賴配成形？ 台南綠營傳反對聲音：韓國瑜勝選機率加大

2019-11-07 11:10

政院拍板提修法 吸毒送治療者可寫悔過書處置

2019-11-07 13:42

潛艦園區沒了？ 宋瑋莉：欺騙市民 蔡適應：按計畫進行

2019-11-07 12:19

韓競辦：韓國瑜負擔不起才賣掉 蔡英文可能沒這經歷

2019-11-07 10:56

【重磅快評】韓營勿小覷豪宅案殺傷力

2019-11-07 14:59

施壓台肥借款購屋？韓國瑜：我當時比較需要紓壓吧

2019-11-07 15:29

不能讓狗屁倒灶的人選上元首？ 她批蔡碧仲別玷污這兩字

2019-11-07 10:36

韓國瑜說貸款太高認賠 綠委：沒過戶哪有貸款？

2019-11-07 11:35

韓國瑜無緣豪宅爭議多 一堆人認賠殺出建商疑曾供貸

2019-11-07 12:49

去年1124辦理公投失當 中選會前主委陳英鈐被監院彈劾

2019-11-07 15:27

綠打南港豪宅 韓稱欲加之罪 藍營：國家機器洩個資

2019-11-08 00:51

金管會同意借錢給韓國瑜？ 顧立雄：魚目混珠、不能接受

2019-11-07 15:08

軍公教陸續動員挺韓 倒蔡撲克牌強化不滿蔡施政

2019-11-07 12:34

爆韓國瑜施壓台肥？ 她批林俊憲：這樣幫蔡賴配有格調嗎？

2019-11-07 14:32

幫「喬」豪宅？黃珊珊4點聲明：非韓國瑜

2019-11-07 18:12

空軍將新增「空軍第7戰術戰鬥機聯隊」加人加錢募飛官

2019-11-07 17:24

新購F-16還沒來 立法院：我國主力戰機每年故障上萬次

2019-11-07 16:23

新聞眼／流出資料恐觸個資法 政府應主動查誰洩密

2019-11-08 00:29

2顆子彈、2顆雞蛋都有這「關鍵畫面」結果卻大不同

2019-11-08 09:00

茶葉豐收農民卻掉眼淚 韓國瑜：農民要穩定收入及通路

2019-11-07 17:05

國民黨不分區立委明申請截止 傳民眾黨出手挖角遺珠

2019-11-07 21:41

勞保年改只延後2年破產 立委批：讓問題無限期延宕

2019-11-07 12:39

韓國瑜被諷「墅」民 孫大千：蔡英文是「地主總統」？

2019-11-08 08:24

總統候選人掃街 國安局自租皮卡執行維安排除地方介入

2019-11-07 12:27

被影射喬事 黃珊珊：只協助聯絡 陳情人非韓國瑜

2019-11-08 00:17

【即時短評】韓國瑜竹縣直球對決 搶台三線與科技選票

2019-11-07 16:35

韓國瑜竹縣科技青年座談 林為洲妻不滿未受邀場外嗆

2019-11-07 14:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top