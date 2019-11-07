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國民黨不分區立委明申請截止 傳民眾黨出手挖角遺珠

2019-11-07 21:41聯合報 記者周志豪／台北即時報導

國民黨下屆不分區立委提名明截止受理申請，目前已有逾百人角逐提交申請書爭取。但至目前為止傳出的可能名單中，現任不分區可望連任的人選有限。傳出台灣民眾黨已接觸部分國民黨不分區立委，爭取加入民眾黨， 列入不分區名單。

知情的國民黨立委證實，確實有幾位黨籍不分區立委獲民眾黨派人多次徵詢，提出的條件包含納入民眾黨不分區立委安全名單、加入台北市政府柯文哲市政團隊，甚至是在民眾黨支持下參選2022縣市長，都是選項。

但該知情的國民黨立委表示，多數能爭取連任的不分區立委，都已經提交申請書，接獲民眾黨徵詢後，同意轉戰民眾黨布分區立委可能性不高，但若黨確實無意重用，後續發展當然就海闊天空。

國民黨現任11席不分區立委中，除王金平、王育敏任期屆滿，林奕華、柯志恩、黃昭順與吳志揚轉區域立委外，僅任一屆的包含曾銘宗、童惠珍、許毓仁、陳宜民、林麗蟬都有意角逐連任，但目前僅曾銘宗被點名可望連任，童惠珍等人則仍在爭取中。

也因國民黨不分區立委「連任率」不高，甫成立的民眾黨約自10月初起，即透過轉投柯陣營的前媒體人連繫，盼爭取可能無法獲國民黨提名連任的不分區立委轉投，成為民眾黨即戰力。

知情國民黨立委表示，柯陣營人士在接觸過程，包含提出在民眾黨不分區立委第3或第5名的安全名單；在被拒絕後，還設身處地為爭取的國民黨不分區立委規劃，提出未來加入柯市府團隊或由民眾黨支持參選2022縣市長等合作方式。

知情國民黨立委說，因被接觸的國民黨不分區立委多婉拒，民眾黨出馬徵詢層級還未到柯文哲核心幕僚蔡壁如，甚至是柯本人階段，但接觸過程已展現挖角高度誠意。

該國民黨立委指出，就他所知，國民黨接獲民眾黨徵詢人數不只1人，除國民黨外，綠營人士也是民眾黨獵人頭範圍，後續發展待觀察。

台灣民眾黨國民黨2020選舉2020不分區立委

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