談東奧正名公投沒過 扁：藍綠政治汙染體育的結果

2019-11-07 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北即時報導



前總統陳水扁。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影 分享 facebook 世界12強棒球賽正如火如荼進行，中華隊力拚藉此爭取到奧運門票。前總統陳水扁今天透過媒體群組回應去年「東奧正名公投」的看法，他表示，東京奧運台灣正名公投案未能通過，這是不分藍綠政治汙染體育的結果，台灣參與國際體育賽事，一時正名未能如願，也要繼續爭取堅持到成功，「蔡政府馬上可以做的是，從今而後台灣政府發言與媒體報導或轉播台灣隊的出賽，不要再說自己是中華隊，台灣國家代表隊就是台灣隊！」

陳水扁說，由於台灣的國際處境艱辛，如何讓台灣在世界舞台發光發熱，這是不分藍綠政府應盡的職責。阿扁擔任台北市長，爭取到IULA（國際地方政府聯合會）所轄「世界首都論壇（WCF）」國際會議，於1998年5月在台北市舉行，以地方政府全力推動的「城市外交」，來彌補中央政府推動「正式外交」的不足。也由於國際體育賽事的申辦，比較不具政治性，或許在中國對台灣外交打壓的「三光（挖光、堵光、擠光）」之外，台灣推動「體育外交」還有一定的空間。

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陳水扁說，他在總統任內要求全力為台灣參與國際體育賽事盡心盡力，已經成為行政院體委會、外交部等相關部會的重責大任，不只是亞錦賽「傾舉國之力」而已。2009年高雄世運的申辦更是卯足全力，當時由阿扁親任代言人，指示「高雄世運不是高雄地方的小事，而是台灣全國的大事」。外交部、體委會帶頭逐一拜會有投票決定權的各國執行委員。並由中央政府撥款百億，包括主場館的60億元，無條件支持高雄市政府舉辦世運有史以來最成功的國際賽事。

陳水扁說，東京奧運台灣正名公投案未能通過，這也是不分藍綠政治汙染體育的結果。連老蔣總統時代，都可以3次接受以台灣隊的名義參加奧運，如果這是變更國號，當年的威權政府會同意嗎？再說東京奧運台灣正名公投過關，也不等於馬上可以改用台灣隊的名義，更不會取消台灣選手的參賽權。因為還要根據洛桑協議，跟國際奧委會爭取正名，國際奧委會在中國的政治壓力下，最後同意台灣正名的可能性微忽其微。至少透過公投形成台灣國民爭取正名的意志與渴望，可以向國際社會發聲。