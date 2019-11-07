韓國瑜勞動政策 勞團：大方向沒問題 但財源在哪？

2019-11-07 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜今公布勞動政策綱要，除勞退、勞保、就保三支箭備受關注，勞工團體認為大方向沒問題，但也質疑財源何處來？此外，政策內容還包括強化勞資政三方社會對話、提升勞資會議法律位階等，全國產業總工會秘書長戴國榮認為，勞資政三方對話雖然重要，但代表性會有問題，至於將勞資會議法制化，在台灣勞資會議多半做假球的現況下，恐削弱工會力量，勞團表達堅決反對。

韓國瑜勞動政策綱要第一項為「落實勞工參與和集體代表的權益、強化勞資雙方與勞資政三方的社會對話」，其中包括在行政院設立勞資政委員會，就重大社會與經濟政策議題進行三方對話與形成共識、成立勞動研究院，扮演工會智庫的角色、在企業層級，提升勞資會議的法律位階。

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戴國榮表示，在行政院設立勞資政委員會，讓三方對話產生共識變成常態化、法制化是很重要的議題，但恐怕會有誰能代表資方、誰來代表勞方的代表性問題。

此外，現階段台灣勞資對話不平等，且勞資會議多由雇主主導、指派的情況下，戴國榮認為，法制化的後果恐怕會讓勞資會議取代工會功能，削弱工會力量，也讓勞動三權的行使難上加難，勞團對此堅決反對。

至於勞退、勞保、就保三支箭，包括同額補助35歲以下低薪青年勞工自提退休金，並規劃在兩年內撥補1000億元挹注面臨破產危機的勞保基金，同時將自雇型與獨立工作者納入就業保險制度、延長育嬰留停津貼至9個月。戴國榮說，方向沒問題，但重點是財源在哪？怎麼落實？

他提醒，補貼、津貼都涉及錢的支出，且針對特定族群，也要注意是否造成排擠效應，而撥補1000億元挹注勞保年金短期缺口沒問題，但長期問題仍在，制度性改革才會是長遠之道。