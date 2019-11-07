王金平願輔選藍委 拒輔選總統

2019-11-07 19:07 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



國民黨主席吳敦義（中）被問到「自認不分區安全名單可到14，為何把自己排第8？」時面無表情、不予回應。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 立法院國民黨團7日舉辦餐敘，前立法院長王金平進餐廳前接受聯訪，被問到是否會顧全大局，輔選國民黨總統參選人韓國瑜，王金平說：「為台灣整個大局，就是幫他做好高雄市長。」國民黨主席吳敦義被問到「自認不分區安全名單可到14，為何把自己排第8？」時面無表情、不予回應。

王看好吳當院長

國民黨團邀請黨主席吳敦義及黨籍立委聚餐。席間，吳敦義和王金平並肩而坐，吳敦義分享任閣揆時拚經濟的政績，高喊「團結一致，韓國瑜當選，立委要過半，衝到60席！」隨後王金平暢談從政心路歷程，澄清當年終止太陽花學運，並非跟民進黨合作，只是擔心台灣若像香港這樣，會很辛苦，恐怕會影響到經濟發展。

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餐會前，立法院長王金平主動提及和親民黨主席宋楚瑜在10月25日前後曾會面，相談甚歡，王金平暗示距「總統門票」僅一步之遙，更首度證實後來宋曾邀他當副手，但因自己決心參選到底而破局。

王金平向在場立委釋出善意，若有需要願意幫大家站台，雖然說大家現在都在談年輕化，但他覺得立法院也該有穩健資深的立委，要「老幹新枝」，並說對吳敦義當立法院長樂觀其成。王拿起酒杯敬吳，高喊：「一人喝一半，感情才不會散！」

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