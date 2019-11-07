ISO列台灣為中國的一省 外交部：持續要求更正不當稱謂

2019-11-07 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／即時報導



國際標準組織（ISO）長期列示台灣為中國的一省，監察院今通過調查報告，促請行政院檢討改進。對此，外交部表示，尊重監委所提的調查報告，會以審慎認真的態度研議處理相關建議與要求。

ISO從1974年起，在其ISO 3166「國家及所屬機構名稱代碼」中，長期以「Taiwan (Province of China)」（台灣：中國的一省）名稱列示，並阻礙我國參與ISO相關議題的合作參與，監察院今通過監察委員張武修所提出的調查報告，促請檢討改進。

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外交部表示，對於ISO昧於兩岸互不隸屬的事實，長期不當將我國列為中國的一省，深感遺憾，並表達強烈不滿與嚴正抗議。台灣絕非中華人民共和國的一部分，也從未受過中國的管轄，此是不爭的事實。ISO長期將台灣錯誤列為「中國的一省」作法悖離事實、造成國際間諸多誤解及我方嚴重困擾。ISO作為一個制定標準及推行標準化的國際組織，理應秉持中立及專業立場，而不應屈從中方蠻橫的政治壓力，作出違背事實的不當表述，損害我國政府與人民的尊嚴與權益。

外交部表示，將持續透過各種可能方式及管道要求ISO更正對我國的不當稱謂，也會持續與國內主政機關密切配合，爭取並強化實質參與ISO，以維護我國產業的發展與競爭力。