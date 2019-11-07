親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
人臉辨識恐侵權
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

12強Live／廖乙忠先發不穩被敲兩安 一上0:2落後日本

彰化員林驚傳女兒弒父 57歲男睡夢中遭刺不治

韓國瑜拋勞動政策3箭 勞動部：做得到才是重點

2019-11-07 18:54聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜今公布勞退、勞保、就保三支箭，包括同額補助35歲以下低薪青年勞工自提退休金，並規劃在兩年內撥補1000億元挹注面臨破產危機的勞保基金，同時將自雇型與獨立工作者納入就業保險制度、延長育嬰留停津貼至9個月。勞動部認同方向，部分政策也是勞動部研議項目，但不忘嗆聲「做得到才是重點」，強調勞動部採行的務實、穩健的做法。

勞動部次長林明裕表示，勞動部走得是務實、穩健作法，提出可行性方案確保勞工權益，「盡量不要在空話的架構下，讓人民產生錯覺。」政府現階段可以做到的是努力操作基金營收賺錢、改善基金配置，提高收益率，對於勞保年金，則承諾會負最終支付責任，在年改方案通過前，先編列公務預算撥補200億元挹注勞保。

林明裕認為，韓陣營加碼提出2年內撥補1000億，就好比要拿3000億元補助學生留學，都是需要步驟、條件成熟，政府應努力籌措預算照顧勞工，但也要負起責任，讓人民知道這些納稅人的錢取之不易。

至於同額補助35歲以下低薪青年勞工自提退休金，林明裕說，這是相對好的政策，勞動部先前已研議成熟，但這是重大政策，需務實計算，也須搭配其他政策，才能一併解決低薪問題；再者，他覺得不該設置年齡門檻，而是用薪資條件來照顧勞工晚年經濟安全才較合理。

林明裕說，因自雇型工作者自主性高，失業認定上會有困難，應以薪資收入水準作為判準。此外，育嬰留停津貼延長至9個月，林明裕認為基於照顧婦女，方向是對的，勞動部並不反對，但津貼調整應做通盤制度性考量；18天家庭照顧假部分，有機會讓勞工享有也是好的，但還需要勞資繼續對話。

林明裕強調，韓陣營提出的勞動政策，跟勞動部設定為勞工著想的目標差距不遠，但做得到，才是重點。

針對國民黨總統參選人韓國瑜今提出的勞動政策，勞動部認同大方向是好的，但做不做得到...
針對國民黨總統參選人韓國瑜今提出的勞動政策，勞動部認同大方向是好的，但做不做得到，才是重點。記者葉冠妤/攝影
分享

勞動部退休金薪資

相關新聞

去年1124辦理公投失當 中選會前主委陳英鈐被監院彈劾

2019-11-07 15:27

不能讓狗屁倒灶的人選上元首？ 她批蔡碧仲別玷污這兩字

2019-11-07 10:36

ISO列台灣為中國的一省 外交部：持續要求更正不當稱謂

2019-11-07 18:59

0-6歲補助不乾不脆 家長哭哭：郭董為何不選總統？

2019-11-07 18:49

太陽花國賠案 柯文哲：若沒轉移到員警身上傾向不上訴

2019-11-07 18:37

一邊一國行動黨要推人選下架高嘉瑜 高：交由選民決定

2019-11-07 18:25

【重磅快評】韓國瑜敢動陳菊的人事 就是掀文化大革命？

2019-11-07 17:57

幫行政院「槍響後繼續投籃」中選會主委被彈劾

2019-11-07 17:52

熱門文章

最新民調 誰重民心？ 蔡英文29.9%領先韓國瑜

2019-11-07 09:26

韓國瑜買房爭議？ 朱立倫：只能笑他買房付不起房貸

2019-11-07 11:34

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top