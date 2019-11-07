韓國瑜拋勞動政策3箭 勞動部：做得到才是重點

2019-11-07 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜今公布勞退、勞保、就保三支箭，包括同額補助35歲以下低薪青年勞工自提退休金，並規劃在兩年內撥補1000億元挹注面臨破產危機的勞保基金，同時將自雇型與獨立工作者納入就業保險制度、延長育嬰留停津貼至9個月。勞動部認同方向，部分政策也是勞動部研議項目，但不忘嗆聲「做得到才是重點」，強調勞動部採行的務實、穩健的做法。

勞動部次長林明裕表示，勞動部走得是務實、穩健作法，提出可行性方案確保勞工權益，「盡量不要在空話的架構下，讓人民產生錯覺。」政府現階段可以做到的是努力操作基金營收賺錢、改善基金配置，提高收益率，對於勞保年金，則承諾會負最終支付責任，在年改方案通過前，先編列公務預算撥補200億元挹注勞保。

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林明裕認為，韓陣營加碼提出2年內撥補1000億，就好比要拿3000億元補助學生留學，都是需要步驟、條件成熟，政府應努力籌措預算照顧勞工，但也要負起責任，讓人民知道這些納稅人的錢取之不易。

至於同額補助35歲以下低薪青年勞工自提退休金，林明裕說，這是相對好的政策，勞動部先前已研議成熟，但這是重大政策，需務實計算，也須搭配其他政策，才能一併解決低薪問題；再者，他覺得不該設置年齡門檻，而是用薪資條件來照顧勞工晚年經濟安全才較合理。

林明裕說，因自雇型工作者自主性高，失業認定上會有困難，應以薪資收入水準作為判準。此外，育嬰留停津貼延長至9個月，林明裕認為基於照顧婦女，方向是對的，勞動部並不反對，但津貼調整應做通盤制度性考量；18天家庭照顧假部分，有機會讓勞工享有也是好的，但還需要勞資繼續對話。