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12強Live／林泓育差點轟出兩分砲 中華0:2落後日本

彰化員林驚傳女兒弒父 57歲男睡夢中遭刺不治

0-6歲補助不乾不脆 家長哭哭：郭董為何不選總統？

2019-11-07 18:49聯合報 記者張錦弘／即時報導

目前設立2-3歲幼幼班的幼兒園很少，很多家長仍把孩子交給托嬰中心或保母，但無法比照0-2歲送準公共托嬰中心或準公共保母月領衛福部發的6000元，只能月領教育部發的2500元幼兒津貼。

教育部和衛福部下午舉行記者會，宣布加碼補助，自明年1月起，2-3歲幼兒若把孩子送公共托嬰中心，每月補助3000元，若送和衛福部簽約的準公共托嬰中心或準公共保母，每月補助6千元，自己照顧或送非準公共的托嬰中心或保母，才領2500元。

家住台北市萬華區的劉媽媽說，她目前育有2歲、及8月大的一對兒女，原本都送準公共化的保母托育，每月各補助6000元，總共仍要月付2.8萬保母費，如今老大將滿2歲，但住家附近的公私立幼兒園根本沒有收2-3歲的幼幼班，勢必得繼續送保母托育，但補助只剩2500元，明年改為補助6000元，當然不無小補。

不過，劉媽媽擔心，兩個孩子逐漸長大後，若將來抽不到公立或準公共幼兒園，只能念私幼，每人每月2萬元花費，政府只補助2500，就根本杯水車薪了。

她感嘆，現在念私立大學，醫學院除外，一年的學雜費頂多12萬元，平均每月1萬元，但念私幼要花2倍的錢，還不包括奶粉、尿布等其他龐大開銷。當初郭台銘喊出0-6歲幼兒由國家養的政策，其實深得幼兒家長的心，可惜後來退選，「若郭董出來選，我一定選他。」

劉媽媽說，站在家長的立場，哪個黨的候選人，能提出大幅減輕家長育兒負擔的政策，她的票就投哪一黨。

衛福部長陳時中（左二）、教育部長潘文忠（右二）下午在教育部舉行記者會，宣布2-3...
衛福部長陳時中（左二）、教育部長潘文忠（右二）下午在教育部舉行記者會，宣布2-3歲幼兒托育加碼補助的政策。記者張錦弘／攝影
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托嬰衛福部教育部托育郭台銘

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