太陽花國賠案 柯文哲：若沒轉移到員警身上傾向不上訴
2019-11-07 18:37
聯合報 記者楊正海
／台北即時報導
太陽花學運國賠案，台北地方法院日前判台北市警局敗訴應賠償超過百萬元，仍可上訴。台北市議會下午進行總質詢時，國民黨議員汪志冰跟柯文哲打賭500分雞排，賭柯文哲不會上訴，柯文哲秒回「妳已經輸了500分雞排了」。不過柯文哲在回答時代力量議員黃郁芬質詢時也說，如果保證沒有警察被國賠追殺，「我個人比較傾向不上訴，把這個事情解決掉。」
黃郁芬說，行政院驅離時，打人的僅用少數員警，不是所有警察都在打人，大部分沒有過當驅離，但有一些少數員警，使用肢體警械毆擊民眾，法官認為，台北市警局應該負起責任，這不是在討論要不要做警察後盾，「當然要做警察後盾」，但驅離可不可以使民眾受傷，討論的是這件事。
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黃郁芬舉例，2015年一名老師在行政院驅離過程受傷，獲賠32萬，第一時間柯文哲回答不會上訴，黃郁芬過柯，現在態度還是一致？柯文哲說，他沒有改變，因為他還有一個考量因素，上訴不上訴，不可造成後來有員警被國賠追殺。
黃郁芬說，意思是不可以把國賠轉移到員警身上，這是在意的重點？柯回答是，但柯說，2015年，他一開始沒有說馬上上訴不上訴。柯文哲說，基本上如果保證沒有警察被追殺，他人比較傾向不上訴，把這個事情解決掉，但 判決書一副讀起來是，只要不上訴，後面還有人要被追殺，基於自己是長官，一定要上訴。柯文哲說，但有時候 這個案子有政治面、有法律面，最後還是會在市長室會議討論，有法務局的意見。
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