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一邊一國行動黨要推人選下架高嘉瑜 高：交由選民決定

2019-11-07 18:25聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

民進黨北市港湖區議員、立委參選人高嘉瑜日前於趙少康的政論節目上質疑前總統陳水扁被仇恨蒙蔽雙眼、要把他關回去等說法引起一邊一國行動黨不滿，行動黨近日接連發表聲明，稱要推出黨籍立委人選來「下架」、「取代」高；行動黨發言人陳昭姿說，已有3、4名黨員毛遂自薦，黨預計下周面試、討論出人選。

對此，議員高嘉瑜表示，最近服務處電話確實有2天從早上到下午都被抗議者打爆占線，但她在節目的發言沒有選舉操作，盼外界不用過度解讀；她也認為參選是每個人的權利，她會持續努力勤跑基層、做自己該做的事，穩扎穩打面對選戰；選舉本來就些加加減減及變數，只能盡最大努力，對得起選民就好，最後交由選民決定。

一邊一國行動黨指出，高嘉瑜在2007年求見當時兼任民進黨主席的陳水扁總統，希望獲得台北市大安區立委候選人提名；因高剛離開學校不久，陳期勉高從市議員參選起步，高卻因未獲提名而懷恨在心，從此成為「反扁急先鋒」。

行動黨稱，近日高嘉瑜在趙少康節目強力批判陳水扁，包含誣指陳攻擊蔡英文總統，指稱陳討厭蔡更勝於韓國瑜，要陳放下屠刀，更說未來的總統可能把陳關回去，要陳向韓國瑜喊話，看看是否有機會得到特赦等不實、荒謬及角色錯亂的言語。

行動黨認為高嘉瑜的言行邏輯思考已不適任現職議員，遑論立委，因此將在高擬參選立委的南港內湖區推出黨籍區域立委候選人取而代之，以正視聽，以還陳水扁公道。

陳昭姿說，陳水扁是黨的精神領袖，高嘉瑜沒向陳道歉，黨內人士認為高根本不是失言而是故意如此發言，因此引起陳的支持者不滿，不少人政治素人自告奮勇盼代表本黨在該區競選立委，目前不只是「下架」高嘉瑜，也要取而代之。

民進黨北市港湖區議員、立委參選人高嘉瑜（左）最近在趙少康主持的電視政論節目評論前...
民進黨北市港湖區議員、立委參選人高嘉瑜（左）最近在趙少康主持的電視政論節目評論前總統陳水扁（右）。圖／聯合報系資料照片
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