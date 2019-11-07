【重磅快評】韓國瑜敢動陳菊的人事 就是掀文化大革命？

2019-11-07 17:57 聯合報 主筆室



高雄市長韓國瑜請假投入大選，高雄市議會綠營議員當然沒有放過他，除了隔空喊話要他銷假回議會以助攻蔡英文，還全力護航高雄市流行音樂中心的前朝人事，甚至市府要檢討、討論都不行，韓國瑜上任市長都十個月了，連這種人事都不能動，換作是綠營主政的縣市，民進黨人受得了嗎？

民進黨議員高閔琳昨天在議會質疑文化局修改「高雄市流行音樂中心設置自治條例」，要把董監事任期改為隨首長進退，意圖要將高流中心董事全解聘，高閔琳認為依據行政法人法規定，董監事是任期制，和都市計畫委員會、環評委員會一樣，文化局的修改等於違反母法所訂定的任期制；她還做了聳動的結論「無疑是韓國瑜、李佳芬在高雄文化界掀起的文化大革命」。

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但是她的說法馬上被打臉，法制局長吳秋麗表示，行政法人法是有規定行政法人機關的董監事採任期制，但沒有明文規定「任期」如何定。不過，依地方自治精神，既然市長換人，施政理念自然不同，行政法人機關董監事的任期當然可以討論，綠營為了保住前朝人事，不惜語出驚人，正如韓國瑜多年前購買豪宅預售屋，因付不起貸款而虧本脫手，也要被說成假庶民，台肥通案借款給承購戶也要說成失業中的韓國瑜去施壓台肥，綠營處處雙重標準，高流中心人事本是小事，但正可映照綠營一貫操作黑韓的手法。

高流中心本來個冷單位，但最近因被國民黨議員邱于軒踢爆「一餐五萬九」而受到矚目，邱于軒關注高流中心的公關費支用，指去年七月二十五日董監事會議餐費就高達五萬九，並在臉書質疑時任文化局長尹立的「正當性、合理性和妥適性」，尹立隨後到地檢署按鈴申告邱于軒誹謗，並指五萬九是董監事開會與會後餐敘的費用，一次餐敘是基本禮貌，大家到法院講清楚。

「五萬九」到底妥不妥適，就等法院來評斷，但花了近七十億公帑的高流中心是地方何等重大的建設，如果市府連人事都不能檢討，這就值得大大推敲；高雄副市長葉匡時說得好，「我們只是覺得前朝的很多的政策、人事有檢討的空間，否則我們換政府幹什麼呢？」，如果綠營一味反對，難道不會讓懷疑其中有什麼不為人知的內幕？