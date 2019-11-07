幫行政院「槍響後繼續投籃」中選會主委被彈劾
去年11月24日併隨大選一併舉辦的10項公投，行政院依法提出政院對各公投案的意見書之後，卻又在已經超過法定公告期限以後，提出新的修正意見。中選會主委陳英鈐明知此舉違反公投法規定，形同協助行政院「在終場槍響後繼續投籃」，但仍配合違法修改意見。即使行政法院裁定違法，陳英鈐仍不配合執行，最後在抗告被駁回之下，花費931萬元在四大報刊登廣告，將政院意見「還原」為法律期限前提出的版本。監察院今天因此以9:3票數，通過對他的彈劾案。
提案監委高鳳仙、陳慶財指出，依據今年6月21日公告修正之前的公投法，必須於投票日前28天前公告。去年公投日期為11月24日，中選會於10月24日公告十個公投案（7~16案）的政院意見書。但到10月29日，行政院又函送第9~15等七個案子的修正意見書給中選會，文字與先前的版本頗為增加或刪減修改。
此時依法已經超過公投法第10條7項規定之「30日前提出」最後期限，但陳英鈐仍然決定，在未經由委員會決議的情況下，於11月2日公告，將政院的修正意見替換掉原先的意見。
發起公投方隨即向行政法院提告，台北行政法院與最高行政法院分別裁定「停止執行」，中選會則表示不服，將提出抗告。陳英鈐明知抗告並無停止執行的效力，仍然不指示下屬及有關機關停止執行，而且抗告案拖延至16日才提出。
最高行政法院於19日作出裁定，駁回抗告。中選會只得於20日宣布撤銷行政院所提的修正版意見書，然而此時拒離公投只剩四天，登載有政院意見的選舉公報，早就已經發到每家每戶。中選會被迫於21日，在四大報購買全版廣告，公告撤銷11月2日版本的意見書。
監委指出，此舉除造成總計刊登費用931萬餘元的財物損失，並且導致「合法公告未登載於公報，公報內容遭撤銷公告」的結果，令民眾混淆無所適從，影響公民投票之意願，而使人民對公投案所欲創制立法原則之多數意見無法公平客觀呈現，嚴重斲傷政府公信力。
至於11月24日當天，公投與大選合併實施，導致時間嚴重延宕，大量投票所人潮無法消化，出現「邊投票邊開票」現象。監委表示，已經對中選會提出過糾正。
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